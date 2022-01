Les co-stars de Joe Gatto s’expriment alors qu’il quitte le spectacle

Joe Gatto quitte Impractical Jokers en raison de problèmes personnels, mais ses co-stars veulent que les fans sachent qu’ils continueront en son absence. Sal Vulcano, Brian « Q » Quinn et James Murray ont publié une déclaration commune via Instagram à la lumière du départ de Gatto, qu’il a annoncé publiquement vendredi. Bien que déçus que Gatto se retire, les membres restants de la troupe de comédie Tenderloins ont assuré aux fans que la série à succès truTV était en route.

« Après toutes ces années ensemble, nous n’avons jamais imaginé faire des Jokers impraticables sans Joe », a écrit le trio. « Bien que nous soyons attristés de le voir partir, nous voulons continuer à faire rire les gens, continuer à travailler avec les membres de notre équipe que nous considérons comme de la famille. Avec le soutien de nos fans, nous recommencerons à faire un nouveau chapitre des Jokers impraticables en janvier. »

La sortie de Gatto découle de problèmes à la maison. Le comique de 45 ans et sa femme, Bessy Gatto, sont désormais séparés. En conséquence, Gatto, qui apparaît également sur The Misery Index de TBS, veut « se concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent ». Le couple partage deux enfants, Milana, 6 ans, et Remington, 4 ans.

« Hé, tout le monde. Désolé d’avance pour la note longue et plus sérieuse que d’habitude ci-dessous, je voulais juste vous faire savoir que je ne serai plus impliqué avec Impractical Jokers », a écrit Gatto sur Instagram. « A côté de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à construire cette franchise et je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner. Bessy et moi J’ai décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent de nos deux enfants incroyables.

« En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie. Je sais qu’elles continueront à faire rire le monde. Et même si nous sommes tous les quatre ceux que vous voyez tous, cela le spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des talentueux membres de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun d’entre eux. À tous les fans incroyables, merci de m’avoir permis de vous faire rire avec les jokers. Ils disent que le rire est le meilleur remède, et j’espère avoir pu en fournir une partie au cours de la dernière décennie. Te voir rire a été mon propre remède, en particulier en ces temps étranges et difficiles où nous nous trouvons . »

Il a conclu en ajoutant: « Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. » On ne sait pas si Gatto sera impliqué à quelque titre que ce soit dans Impractical Jokers Saison 10, car on ne sait pas si des segments ont été produits avant sa sortie. On ne sait pas non plus s’il apparaîtra dans The Misery Index à l’avenir. Dans sa propre déclaration, Bessy a noté que le couple avait l’intention de poursuivre ses efforts caritatifs.