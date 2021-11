Les co-stars des Outer Banks Chase Stokes et Madelyn Cline se séparent

Ils jouent les amants sur Outer Banks, mais Chase coups et Madelyn cline l’ont appelé quitte IRL.

Une source confirme à E! News que le duo, qui apparaît dans la série à succès Netflix en tant que couple bien-aimé John B et Sarah Cameron, s’est séparé après plus d’un an de fréquentation. Par People, ils ont mis fin aux choses il y a quelques mois.

Le mois dernier, Cline a été aperçu en train de danser avec Ross majordome lors d’une soirée à Milan, incitant les fans à spéculer que l’actrice de 23 ans et Stokes n’étaient plus ensemble. À l’époque, le couple était en ville ensemble pour la Fashion Week de Milan, et Butler a ensuite déclaré à TMZ que lui et Cline n’étaient « que des amis ».

Cline et Stokes ont rendu leur romance publique pour la première fois en juin 2020. Le couple a confirmé leur relation lorsque Stokes a publié des photos de leur rendez-vous à la plage avec la légende : « Les chats sortent du sac. »

En avril, le couple a célébré son premier anniversaire en publiant des photos l’un de l’autre sur leurs comptes Instagram respectifs. « Merci de m’avoir aidé à garder une trace de mes affaires pendant une année entière (: je t’adore », a écrit Cline à côté d’une photo de l’acteur, tandis que Stokes a sous-titré une photo de l’actrice, « 365 w / u ».