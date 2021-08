Les coachs vocaux révèlent les conseillers de la saison 21, et je suis tout à propos du choix d’Ariana Grande

Jason Aldean (Équipe Kelly)

Kelly Clarkson essaie toujours de voler des artistes country au cow-boy résident et ami Blake Shelton, et cela doit être une grande partie de sa stratégie dans la saison 21, car elle a enrôlé sa propre star country, Jason Aldean, pour conseiller son équipe tout au long des batailles. Aldean peut apporter la fête, car il détient plusieurs nominations (et trois victoires) pour l’artiste de l’année entre les ACM Awards et les CMT Music Awards. Lui et Clarkson ont même fait une chanson country ensemble en 2010 – “Don’t You Wanna Stay.” Ce sera sûrement le mantra des chanteurs au combat !