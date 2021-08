Les CODA de la vie réelle réagissent au nouveau film Apple TV + dans une nouvelle vidéo

Apple TV + a reçu un nouveau film aujourd’hui avec CODA désormais en direct pour que tout le monde puisse le regarder sur le service de streaming. Le nouveau film est entièrement consacré aux enfants adultes sourds (CODA) et aux problèmes qu’ils traitent.

Tout au long de la nouvelle vidéo, nous entendons des personnes qui ont regardé le film et ont une compréhension unique de ce que les personnages traversent à l’écran. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous :

Douée d’une voix que ses parents n’entendent pas, Ruby (Emilia Jones), dix-sept ans, est la seule entendante d’une famille sourde, une CODA, Child of Deaf Adults. Sa vie consiste à jouer le rôle d’interprète pour ses parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) et à travailler sur le bateau de pêche en difficulté de la famille tous les jours avant l’école avec son père et son frère aîné (Daniel Durant). Mais lorsque Ruby rejoint la chorale de son lycée, elle découvre un don pour le chant et se retrouve attirée par son partenaire en duo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Encouragée par son chef de choeur enthousiaste et dur (Eugenio Derbez) à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve tiraillée entre les obligations qu’elle ressent envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.

CODA est le dernier ajout à une bibliothèque croissante de films, d’émissions de télévision et de documentaires qui ne peuvent être visionnés sur aucun autre service de streaming. À 4,99 $ par mois, Apple TV + pourrait être l’une des meilleures valeurs en streaming en ce moment – et cela ne fera que s’améliorer avec le temps aussi.

Si vous voulez profiter de CODA avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.