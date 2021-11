Les codes importateurs-exportateurs non mis à jour après janvier 2014 seront désactivés : DGFT

Les titulaires d’IEC qui n’ont pas encore mis à jour les informations pertinentes peuvent le faire jusqu’au 5 décembre.

La DGFT, la division du commerce extérieur du ministère du Commerce, désactivera tous les codes importateurs-exportateurs (IEC) qui n’ont pas été mis à jour après le 1er janvier 2014, avec effet au 6 décembre 2021, une mesure qui aiderait à connaître le nombre réel de commerçants réels dans le pays.

Le code importateur-exportateur (IEC) est un numéro d’identification d’entreprise clé qui est obligatoire pour les exportations ou les importations. Nul ne doit effectuer d’importation ou d’exportation que sous un numéro IEC accordé par la DGFT.

Le 8 août de cette année, la Direction générale du commerce extérieur (DGFT) avait demandé à tous les titulaires d’IEC de veiller à ce que les détails de leur IEC soient mis à jour électroniquement chaque année pendant la période avril-juin.

« Tous les IEC qui n’ont pas été mis à jour après le 1er janvier 2014 seront désactivés avec effet au 6 décembre 2021 », selon l’avis commercial de la DGFT.

Les titulaires d’IEC qui n’ont pas encore mis à jour les informations pertinentes peuvent le faire jusqu’au 5 décembre.

L’IEC qui serait désactivée aurait la possibilité d’une réactivation automatique après le 6 décembre. Pour cela, un commerçant devrait naviguer sur le site Web de la DGFT et mettre à jour ses informations pertinentes.

« Une fois la mise à jour réussie, l’IEC donné sera à nouveau activé et transmis en conséquence au système douanier avec le statut mis à jour », indique l’avis.

Selon un expert de l’industrie, la désactivation des IEC contribue à réduire la charge de base de la direction et à connaître le nombre réel d’exportateurs et d’importateurs réels dans le pays.

La nature de l’entreprise qui obtient un IEC comprend l’entreprise individuelle, le partenariat, le LLP, la société à responsabilité limitée, la fiducie et la société. Après l’introduction de la TPS (taxe sur les produits et services), le numéro IEC est le même que le PAN de l’entreprise.