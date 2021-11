Les codes PlayStation Plus sur 12 mois sont de 39,99 $ pour le Cyber ​​Monday 2021

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avez-vous marqué une nouvelle console PS5 pour le Black Friday ? Si vous l’avez fait, cela fait de vous l’un des rares chanceux. Personnellement, j’ai profité d’une super affaire sur une PlayStation 4. Bien sûr, peu importe que vous ayez une PS5 ou une PS4. Dans les deux cas, vous devez absolument profiter de l’incroyable offre PlayStation Plus Cyber ​​Monday 2021 sur Amazon dès maintenant. Nous savions tous que cela allait arriver, bien sûr, mais nous ne savions pas exactement à quel point cela allait être bon.

Eh bien, le mystère est maintenant terminé. C’est exact, Codes numériques d’abonnement de 12 mois à PlayStation Plus sont en vente avec un rabais énorme. Non seulement cela, ils sont en vente pour encore moins qu’ils ne coûtent le Cyber ​​Monday de l’année dernière !

Offre PlayStation Plus Cyber ​​Monday 2021

Nous allons garder celui-ci court et doux, car ces offres vont presque certainement se vendre bientôt. Avec la grande vente du Cyber ​​Monday 2021 d’Amazon maintenant en cours, Abonnement PlayStation Plus de 12 mois les codes viennent de tomber au prix le plus bas de la saison sur Amazon. En fait, le prix de vente actuel des codes numériques d’abonnement de 12 mois bat les ventes impressionnantes de l’année dernière lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week !

L’année dernière, les codes PlayStation Plus étaient en vente pour 45 $ si vous vouliez un abonnement de 12 mois. C’est un gros rabais par rapport au prix normal de 60 $. Mais cette année, Amazon s’est surpassé. Dépêchez-vous et vous pouvez accrocher les codes PS Plus de 12 mois pour seulement 39,99 $ chacun !

Comme nous l’avons dit, un abonnement de 12 mois à PS Plus coûte généralement 60 $. Et cela vaut chaque centime car il vous donne accès au multijoueur en ligne et à de nouveaux jeux gratuits chaque mois. Vous bénéficiez également de remises exclusives sur le PlayStation Store auxquelles personne d’autre ne peut accéder.

Tout cela pendant une année complète pour seulement 39,99 $ ? ! Il faudrait être fou pour laisser passer cette offre PlayStation Plus Cyber ​​Monday.

Les codes PS Plus sont empilables !

Source de l’image : Sony

A noter également, Codes numériques d’abonnement de 12 mois à PlayStation Plus sont empilables. Puisque la PS5 est maintenant disponible et que vous restez évidemment dans l’écosystème PlayStation dans un avenir prévisible, vous pouvez acheter autant de codes que vous le souhaitez et les empiler tous sur votre compte !

Par exemple, vous pouvez acheter deux codes et ajouter deux années supplémentaires à votre solde PlayStation Plus ou PlayStation Now actuel. Ou vous pouvez acheter cinq codes et ajouter cinq ans à votre abonnement !

Étant donné que ces codes sont actuellement moins chers qu’ils ne le sont généralement le Cyber ​​Monday, vous devez absolument en profiter. Ces offres seront presque certainement épuisées très bientôt, c’est donc votre dernière chance de profiter de cette vente exceptionnelle.

Offre PlayStation Now Cyber ​​Monday

Source de l’image : Yunus/Adobe

En plus des offres PlayStation Plus Cyber ​​Monday, Amazon abandonne généralement Codes numériques d’abonnement de 12 mois à PlayStation Now au même prix bas que PS Plus chaque année.

Si vous ne le savez pas d’une manière ou d’une autre, PS Now est un service d’abonnement qui vous donne accès à une vaste bibliothèque de plus de 800 jeux PS4, PS3 et PS2 différents. Vous obtenez des téléchargements illimités et vous pouvez également diffuser des jeux directement sur votre console ou votre PC.

Il s’agit d’un abonnement indispensable pour les fans de PlayStation et il coûte normalement 60 $ par an. Amazon n’a pas encore baissé le prix, mais gardez un œil sur ce lien car il baissera probablement bientôt :

