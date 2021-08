Les codes QR ont remplacé les menus des restaurants. Les experts de l’industrie disent que ce n’est pas une mode

La pandémie de coronavirus a inauguré l’utilisation instantanée et généralisée des codes QR, mais les experts de l’industrie de la restauration pensent que la technologie restera en place longtemps après la fin de la crise sanitaire.

Inventés par un ingénieur japonais en 1994 pour suivre plus facilement les pièces automobiles, les codes de réponse rapide sont entrés dans le grand public des années plus tard, alors que les smartphones avec caméras prenaient le relais. Mais ce n’est que lorsque la pandémie en cours a forcé les entreprises à redoubler d’efforts pour désinfecter qu’elles sont devenues un spectacle omniprésent dans les bars et restaurants américains, remplaçant les menus physiques.

Bitly, un service de gestion de liens, a déclaré avoir constaté une augmentation de 750 % des téléchargements de codes QR au cours des 18 derniers mois. Le président de Bitly, Raleigh Harbour, a déclaré que les restaurants ont réalisé à quel point la technologie est précieuse, au-delà de la facilitation d’un service sans contact.

“Ils sont en mesure d’ajuster leurs offres de menu à la volée pour tenir compte d’éléments tels que l’inflation, les fluctuations des prix des aliments et des produits de base et d’autres variables”, a déclaré Harbour.

Les prix des aliments hors domicile ont augmenté de 0,8% en juillet, grimpant de 4,6% au cours des 12 derniers mois, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix des produits de base comme le café et le porc ont grimpé en flèche cette année. Les restaurants ont également augmenté les prix après avoir augmenté les salaires pour attirer les travailleurs.

Les pénuries sont un autre sujet de préoccupation pour les restaurateurs. Les ailes de poulet, les galettes de hamburger et la tequila font partie des articles que les opérateurs ont eu du mal à se procurer en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie.

Un code QR donne également aux restaurants plus d’informations sur leurs clients. Les services de réservation comme OpenTable, SevenRooms et Resy transmettent des données sur la personne qui a effectué la réservation aux restaurants – mais pas sur tout le monde à table.

“Si vous dirigez un restaurant qui ne prend pas de réservation, vous ne savez pas qui est votre invité jusqu’à ce qu’il paie”, a déclaré Bo Peabody, cofondateur et président exécutif de Seated, un service de réservation de restaurants qui récompense les convives pour la visite de certains restaurants. “Ce que le code QR pourrait vous permettre de faire, c’est d’apprendre qui a raison cet invité lorsqu’il est assis.”

Peabody possède également le restaurant Mezze dans le Massachusetts, siège au conseil d’administration de Boqueria Restaurant Group et est un partenaire en capital-risque chez Greycroft, où il investit en se concentrant sur la technologie de la restauration. Mezze et tous les restaurants de la Boqueria ont utilisé des codes QR à la place des menus pendant la pandémie, selon Peabody.

Les experts en technologie de restauration voient encore plus d’opportunités dans les codes QR au-delà des menus physiques. La pandémie a inauguré un boom des commandes en ligne pour les restaurants, et les experts du secteur prévoient que le changement persistera également. Le passage aux codes QR permet de passer des commandes en ligne sur site, au lieu d’être uniquement lié aux transactions de livraison et de vente à emporter.

Noah Glass, PDG de la plate-forme de commande numérique Olo, a déclaré aux analystes lors de l’appel aux résultats de l’entreprise que les transactions numériques sur site représentaient pour la première fois 1% des transactions globales du secteur. Le changement peut être attribué à la fois aux codes QR et à la montée en puissance des kiosques de commande automatique.

“C’est un grand pas dans une industrie qui effectue 60 milliards de transactions au cours d’une année typique pour voir 1% passer au numérique sur site”, a déclaré Glass.

Grâce à Olo ou au service de point de vente Toast, par exemple, un code QR peut diriger les clients vers un lien pour commander et payer sur leur téléphone, même dans les restaurants à service complet.

« Cela permet aux restaurants qui ont moins de personnel de fonctionner plus efficacement – ​​ce que nos clients trouvent essentiel à leurs opérations alors que les restaurants à travers le pays sont confrontés à des pénuries de personnel », a déclaré Chris Comparato, PDG de Toast.

Peabody a suggéré que les codes QR pourraient permettre aux restaurants de suivre les commandes passées des clients, permettant aux convives de commander facilement la prochaine fois qu’ils visitent, comme les fonctionnalités utilisées par les plateformes de commande tierces comme Grubhub et Doordash.

“Apporter tout cela dans le restaurant est la promesse de la connexion numérique avec le client, qui commence bien sûr par le code QR”, a déclaré Peabody.

Seated a commencé à offrir des récompenses supplémentaires à ses utilisateurs lorsqu’ils ont scanné le code QR et rempli le formulaire de recherche de contacts. Ces récompenses peuvent être appliquées à des cartes-cadeaux ou à des crédits auprès de fournisseurs comme Uber ou Starbucks.

“Même lorsque le traçage des contrats disparaît, le simple fait de recevoir quelque chose d’intéressant peut vous inciter et vous sentir à l’aise avec l’utilisation d’un menu de code QR”, a déclaré Peabody.

Les restaurants peuvent également implémenter des paiements par code QR sur les reçus, afin que les clients puissent payer sans sortir de carte de crédit ou d’espèces, a déclaré Comparato. C’est à la fois plus pratique pour les clients et plus rapide pour les serveurs, permettant aux restaurants d’asseoir plus de clients en retournant les tables plus rapidement.

Cependant, les codes QR ne sont pas la solution pour tous les restaurants. Certains sont revenus aux menus physiques aussi facilement qu’ils ont supprimé les barrières en plexiglas entre les tables lorsque les États ont commencé à abandonner les restrictions à la fin du printemps et au début de l’été cette année. Darren Seifer, analyste de l’alimentation et des boissons pour The NPD Group, a déclaré que les restaurants gastronomiques sont moins disposés à remplacer leurs menus ou leur processus de commande par des codes QR.

“Je vois une certaine hésitation avec certains des meilleurs restaurants parce que ce n’est pas aussi chic que de recevoir le chèque à la fin du repas”, a déclaré Seifer.

Dine Brands, la société mère d’IHOP et d’Applebee’s, prévoit d’offrir les deux options aux clients.

“Les gens ont différents niveaux de confort numérique”, a déclaré le PDG John Peyton. “Certaines personnes préféreront et apprécieront le QR code et l’utilisation du téléphone, et d’autres auront plutôt le menu traditionnel.”