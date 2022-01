Les codes QR sont très bien, même si vous n’êtes pas d’accord avec eux

Lorsque Spencer Buell de Boston Magazine est sorti plus tôt ce mois-ci avec un rugissement à pleine gorge contre le code QR, ma réaction instinctive a été de me cogner la tête contre le mur. Cependant, je n’aime pas me faire mal, alors je me suis arrêté, j’ai lu son article en entier et j’ai commencé à sentir d’où il venait. Après tout, ces pixels bizarres ne sont pas vraiment lisibles par l’homme, nécessitent un téléphone coûteux, parfois encombrant pour être compris, peuvent être exploités pour la tromperie ou les logiciels malveillants, et pourraient même ne pas avoir de sens en remplacement du bon vieux texte en clair… du moins au premier abord.

Presque toutes les institutions auxquelles vous pouvez penser ont recherché et adopté des codes QR comme un baume aux incertitudes COVID, amenant les gens à être fréquemment exposés à des boîtes menaçantes, peut-être assez fréquemment pour les faire plonger dans la fatigue du «théâtre d’hygiène» et de l’apparemment jamais- sortie de crise. Mais souhaiter leur disparition n’est pas seulement futile, c’est juste tirer sur le messager – l’un des plus polyvalents que nous ayons.

Les universitaires rapides sur le code Quick Response (!) peuvent être trouvés dans ce guide archivé de son inventeur, le fabricant japonais de pièces automobiles Denso et de sa filiale de robotique industrielle, Denso Wave.

Contrairement à ces codes de produits universels qui peuvent occuper beaucoup d’espace pour relativement peu de profit – clip ci-dessus avec l’aimable autorisation d’Ashens sur YouTube – leur ajouter une dimension littérale d’informations permet d’y intégrer n’importe quoi, du contenu binaire au contenu alphanumérique, en passant même par des kanji à part entière. caractères et que tout soit lisible et infaillible dans des tailles plus petites, même avec quelques erreurs. L’évolution sur les anciennes rayures zébrées a été une aubaine pour l’industrie, faisant exactement les mêmes choses qu’elles l’étaient – vérifier les processus, suivre les stocks, etc. – mais de manière plus robuste.

Mais comme Denso a décidé de laisser le public avoir accès à ses brevets, eh bien, finalement, tout l’enfer a dû se déchaîner, n’est-ce pas ? Extrait du guide 2011 :

Le marketing mobile est très populaire au Japon, en Corée et aux Pays-Bas depuis plusieurs années, et a récemment connu une croissance rapide en Amérique du Nord, où le code QR apparaît de plus en plus dans la publicité imprimée et en ligne, ainsi que sur les panneaux d’affichage, les affiches. , cartes de visite, vêtements et autres articles.

C’est là que nous signalons les chemises, les tatouages, l’omniprésence de WeChat Pay en Chine, et nous, en Occident, en sommes généralement au-dessus d’eux après quelques années.

Et puis est venu le COVID-19.

La recherche a été relativement rapide pour déterminer que, bien que le virus dure à peu près aussi longtemps sur de nombreuses surfaces que dans l’air, le risque de transmission par les vecteurs passifs était relativement faible avec un nettoyage fréquent. Cependant, de nombreux gouvernements ont rapidement édicté des règles interdisant la circulation des menus conservés dans les restaurants pendant la période pré-vaccinale pré-vaccinale des expériences de restauration, ce qui a laissé la plupart des restaurateurs se débrouiller avec des menus jetables, donnant aux imprimeries et aux papeteries un des premiers chocs de demande de la pandémie.

Notre ami Spencer ? Il ne l’achète pas.

« Des QR codes collés sur le dessus des barres. Des QR codes giflés sur des abribus. Des QR codes sur les pierres tombales des défunts », déplore-t-il.

Ces codes QR n’ont peut-être comblé qu’une lacune pour certains propriétaires de magasins, mais pour d’autres, ils sont devenus un remplacement complet et une impulsion pour empiler leur infrastructure numérique manquante, d’autant plus que le personnel de réception est devenu sujet à des maladies, des licenciements , ou démissionner purement et simplement. Après tout, à quoi bon un QR code renvoyant vers un menu PDF quand personne ne peut prendre la commande ? La commande en ligne à la rescousse.

Plus de temps a passé et les plus avertis ont réalisé qu’ils pouvaient coller une URL redirigée et la faire pointer vers tout ce dont ils avaient besoin pour le moment : menu déjeuner, menu dîner, plats du jour, leur compte Instagram avec le dernier message alertant les fans des horaires modifiés, tout ce dont ils ont besoin. C’est un témoignage de la puissance du développement Web plus que toute autre chose, mais avec QR en tant que navire, il était encore plus logique de les coller partout plutôt que, par exemple, de distribuer des pancartes d’horaire à chaque arrêt de bus et de devoir les retourner chaque fois qu’ils besoin d’une mise à jour. En tant que résident du métro de Boston moi-même, je peux signaler un tas d’arrêts en «T» avec des horaires des premiers temps qui leur ont été imposés.

« Les gens ont-ils eu des tatouages ​​​​de code QR profondément troublants pendant cette période de conflits et de souffrance », poursuit Buell. « Scannez ce code QR pour découvrir : »

Je vais vous épargner le code lui-même, dont l’inclusion n’est qu’une tentative de mauvaise foi de vous faire des histoires avec l’application appareil photo de votre téléphone – oui, il peut lire les codes QR maintenant, il le peut depuis des années – sans raison valable . Il comprend également une page de destination pour les annonces et c’est juste de mauvais goût ; très différent du chef-d’œuvre qui est l’image d’en-tête de cet article.

Oh, à propos des tatouages ​​: Vice News dit « oui ».

Je ne suis pas non plus convaincu par le fléau de la sécurité de QR. Ces mêmes applications et d’autres comme Google Lens et QR & Barcode Scanner PRO vous donneront généralement un bon aperçu de ce que vous avez scanné. Toute personne ayant au moins un peu de connaissances sur Internet voudra lire leurs URL avant de visiter leurs sites.

J’ai également constaté que ces applications ne lisent généralement pas correctement le code (ou, au moins, un jeu de Snake compilé en C, puis en x86 Assembly, puis à nouveau en C par MattKC sur YouTube), c’est donc au moins un vecteur de menace sur la question. Plus précisément dans le cas d’Android (bonjour, nous sommes Android Police, lisez nos autres articles), vous ne pouvez pas simplement brancher des commandes ADB sans vous connecter à une console externe et activer le mode de débogage USB – la plupart des gens ne le feront pas savent même comment ouvrir le mode développeur sur leurs appareils.

La plus grande objection de Buell, cependant, est l’utilisation de « cette technologie misérable » dans une application de passeport vaccinal que le Massachusetts et plusieurs autres États reconnaîtraient. Il cite un article Recode qui parle de l’application Excelsior Pass de New York qui contient un code QR unique à l’utilisateur qui renvoie aux dossiers de vaccination de la personne et comment sur plus de 6 millions de laissez-passer émis jusqu’en octobre, ces codes n’ont été scannés qu’un peu plus de 300 000 fois. Le manque d’engagement peut être attribué à… eh bien, au manque d’engagement : les sites ont tendance à accepter le pass pour argent comptant, sans se rendre compte qu’ils auraient dû le scanner avec l’application de scanner Excelsior Pass pour vérifier les enregistrements des visiteurs. Même à cela, la numérisation est officiellement « recommandée, pas obligatoire », et ce n’est tout simplement pas juste pour les personnes qui utilisent leur téléphone.

Il est assez facile de forger une carte de vaccin accessible et passable, mais pour ceux qui veulent un moyen honnête de montrer leurs jabs, un laissez-passer papier ne devrait pas être la seule option disponible. Sans parler de ceux que nous avons maintenant peuvent être difficiles à remplacer, encre et tout, surtout si vous vous êtes fait vaxxer sans assurance. En fin de compte, nos dossiers médicaux sont tous dans des bases de données électroniques de toute façon. Il peut être beaucoup plus facile de connecter les points numériques et d’avoir cette précieuse charge utile combinée disponible via une URL unique qui peut plus facilement être lue comme… attendez… un code QR ! Que vous pouvez imprimer si vous voulez toujours une copie papier. C’est ce que fait l’Allemagne.

Bien sûr, les systèmes qu’ils utilisent ne sont pas infaillibles et peuvent être exploités, mais ce n’est pas un problème de QR ; c’est un problème de sécurité de base de données. Ce que je ne dis pas, c’est qu’ils doivent prendre le contrôle de nos vies comme c’est le cas en Chine et que nous ne devrions pas non plus les voir comme un tremplin vers la technologie totalement indépendante et extrêmement complexe de l’authentification biométrique.

Les codes QR sont des outils utiles qui permettent d’économiser des minutes sur nos claviers. Ils ne remplaceront pas les serveurs humains par des robots dans votre restaurant local, à moins que ce ne soit la prérogative du propriétaire. Ils meurent également dès que l’Internet (ou le serveur hôte) le fait.

Sont-ils capricieux parfois ? Vous pariez. Mais s’en vont-ils ? Pas de sitôt et pour une bonne raison aussi. Nous ferions mieux d’être en paix avec ça.

Spencer.

