Les codes secrets de Netflix pour les films de Noël cachés

Au lieu de passer des heures à chercher vos films de Noël préférés à diffuser sur Netflix, le géant du streaming a des « codes secrets » que vous pouvez utiliser pour accéder directement à vos titres préférés. Comme la plupart des fans de Netflix le savent, vous pouvez saisir l’adresse Web « www.netflix.com/browse/genre/ », puis saisir le code pour accéder directement aux catégories spécifiques créées par les employés de Netflix.

Ils ont fait de même pour les films de Noël cette année. Donc, si vous voulez regarder des films de Noël romantiques, vous pouvez utiliser le code secret pour y accéder tout de suite. Si vous voulez vous asseoir avec vos enfants, il existe plusieurs groupes spécifiques de films qu’ils adoreront. Netflix propose des dizaines de films de Noël pour tout le monde, des succès animés comme Klaus aux comédies musicales bien-aimées comme White Christmas. Faites défiler les codes des films de Noël Netflix.

Favoris de vacances

Le code « 107985 » vous amènera à la page générale « Favoris des Fêtes », qui est un moyen facile de trouver à peu près tous les films de Noël sur Netflix. C’est aussi un moyen facile de trouver des émissions sur le thème des vacances comme et des spéciaux, comme The Great British Baking Show Vous pouvez également trouver le spécial décalé 2015 A Very Murray Christmas avec Bill Murray ici.

précédentsuivant

Films de Noël romantiques

(Photo : Netflix)

La plupart des propres films de Noël de Netflix correspondent à la bannière « Romantic Christmas Films ». Cela inclut les favoris viraux comme A Christmas Prince and Christmas Inheritance, et The Holiday Calendar. Les autres titres de cette catégorie incluent Holidate, Santa Girl, Love Hard, Little Italy, Christmas with a View et Love, Guaranteed. Pour accéder à cette section, tapez le code « 1394527 » après l’adresse Web mentionnée précédemment.

précédentsuivant

Films de Noël pour enfants et familles

(Photo : Netflix)

Noël blanc fait également partie de cette catégorie, mais il en va de même pour de nombreux autres films de Noël en famille. Cela inclut Klaus, The Christmas Chronicles, The Knight Before Christmas et Angela’s Christmas. Les autres films de ce genre incluent les films The Princess Switch, David and the Elves et 48 Christmas Wishes. Pour accéder à cette section, tapez le code « 1474017 » après l’adresse Web mentionnée précédemment.

précédentsuivant

Films de Noël pour les enfants et la famille

(Photo : Netflix)

Vous cherchez des films de Noël qui vous feront vous sentir bien ? Ensuite, vous devez vérifier cette catégorie. Il comprend Jingle Jangle: A Christmas Journey, The Knight Before Christmas, Holiday in the Wild, Elf Story et All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. La franchise Princess Switch est également disponible ici. Pour accéder à cette section, tapez le code « 1475066 » après l’adresse Web mentionnée précédemment.

précédentsuivant

Dingo Noël Films pour enfants et famille

Noël est aussi un bon moment pour rire en famille, et ces titres peuvent aider tout le monde à rire. Cette page comprend le souhait de Noël d’une histoire de Cendrillon, le cambriolage de Noël, Captain Underpants: Mega Blissmas et Home for the Holidays. Pour accéder à cette section, tapez le code « 1475071 » après l’adresse Web mentionnée précédemment.

précédentsuivant

Films pour enfants et famille britanniques et canadiens

Une façon d’en savoir plus sur les autres pays est de regarder leurs films, y compris ceux de Noël. Netflix a créé différentes catégories pour les films de Noël britanniques et canadiens. Dans la catégorie britannique, vous pouvez trouver le film d’animation Robin Robin. Pour accéder à cette section, tapez le code « 1527064 » après l’adresse Web mentionnée précédemment. La catégorie canadienne comprend Puppy Star Christmas. Pour accéder à cette section, tapez le code « 1721544 » après l’adresse Web mentionnée précédemment.

précédent