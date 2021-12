Les coéquipiers de Washington, Jonathan Allen et Daron Payne, se disputent la touche pendant le match des Cowboys

Les sièges chauffants sur la ligne de touche de Washington doivent également réchauffer le tempérament des joueurs défensifs de la WFT.

Après que Dallas ait marqué un touché pour donner une avance de 28 à 7 aux Cowboys contre Washington au deuxième quart de leur match «Sunday Night Football», le joueur de ligne défensive de la WFT Jonathan Allen a été vu en train de donner un coup de poing à Daron Payne avant d’être séparé sur la touche.

On ne sait pas ce qui a déclenché les deux, bien que la journaliste de touche NBC Michele Tafoya ait rapporté que Payne était « extrêmement en colère » contre son coéquipier.

« Je ne peux pas vous dire ce qui a déclenché ce combat, mais je peux vous raconter leur longue histoire entre eux », a déclaré Tafoya lors de l’émission. « Il semblait que Daron Payne était extrêmement en colère contre Allen. Sam Mills, l’entraîneur de la ligne défensive, a dû les calmer tous les deux et maintenant ils essaient de jouer ensemble.

Payne et Allen étaient coéquipiers en Alabama en 2015 et 2016, lorsque Payne était en première année et en deuxième année et Allen était respectivement junior et senior. Allen a été repêché 17e au total par Washington en 2017; Payne a été classé 13e au classement général en 2018 par Washington.

Les deux partants ont chacun été d’énormes pièces pour Washington sur la ligne défensive. Allen mène l’équipe avec 8,5 sacs et 26 coups sûrs du quart, tandis que Payne est troisième de l’équipe avec 3,5 sacs et 12 coups sûrs.

Pro Football Focus classe Allen comme le troisième meilleur défenseur intérieur de la NFL et Payne comme le 53e meilleur.

Le match ne s’était certainement pas déroulé comme Washington l’avait espéré avec ses espoirs en séries éliminatoires en jeu. Washington avait accordé des touchés sur chacun des trois précédents disques aux Cowboys et, après l’altercation, a autorisé deux autres à donner une avance de 42-7 à Dallas avant la mi-temps.

Selon FiveThirtyEight, Washington a 31% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires avec une victoire contre Dallas, mais seulement 5% de chances avec une défaite.