Les cofondateurs de Zulily, Darrell Cavens et Mark Vadon, investissent dans la startup technologique de vérification d’identité Vouched

L’investisseur Vouched Darrell Cavens (à gauche) et le PDG de Vouched John Baird. (Photo garantie)

Vouched, une startup de Seattle qui aide les entreprises à vérifier leur identité, a décroché 4,5 millions de dollars d’investisseurs dont Darrell Cavens et Mark Vadon, co-fondateurs du géant du commerce électronique Zulily.

C’est un vote de confiance envers l’entreprise de 3 ans, issue de Madrona Venture Labs, l’accélérateur basé au Madrona Venture Group à Seattle.

Cavens était PDG de Zulily, qui a vendu à la société mère de QVC Liberty Interactive pour 2,4 milliards de dollars en 2015. Il avait auparavant investi dans Vouched et dirigé le récent tour.

“Le monde devient chaque jour plus numérique et la sécurité est un sujet sur lequel chaque entreprise et chaque consommateur se concentrent”, a déclaré Cavens à .. “Les solutions qui vont au-delà des simples vérifications et mots de passe sont l’avenir – et Vouched peut jouer un rôle clé dans cela.”

Vouched utilise l’intelligence artificielle pour aider plus de 150 entreprises dans une multitude de secteurs à vérifier l’identité de leurs clients, clients et sous-traitants. Son logiciel analyse les images des documents d’identité avec photo, y compris les passeports et les permis de conduire. La technologie compare le selfie d’un utilisateur pour confirmer son identité. Il examine également le texte tel que les adresses.

L’idée est de fournir une détection de fraude d’une personne en temps réel. Les cas d’utilisation incluent KYC (connaître votre client) dans le domaine bancaire ; sélection d’emplois; l’embauche dans l’économie des petits boulots ; enregistrement à l’hôtel sans contact ; et plus. Vouched vise à faire pour la vérification d’identité ce que des services comme Stripe ont fait pour les paiements en ligne.

De nombreux concurrents développent également une technologie de vérification d’identité connexe, notamment SheerID, basé à Eugene, Oregon, qui approche une évaluation de 1 milliard de dollars, Trulioo, basé à Vancouver, qui a levé 394 millions de dollars en juin, AuthenticID, basé à Seattle, qui a levé 100 $. millions le mois dernier, et OCR Labs, qui vient de lever 15 millions de dollars. Ces entreprises voient une demande accrue au milieu de la pandémie alors que les entreprises modifient leurs processus en ligne.

Vouched se distingue par son logiciel de vision par ordinateur en instance de brevet qui examine divers facteurs de risque. « Vouched est entièrement libre-service et prioritaire pour les développeurs », a ajouté le PDG John Baird, ancien cadre supérieur de Blue Nile et de WE Communications. Il a fondé la société avec John Cao, qui était directeur de la technologie mais a annoncé son départ plus tôt ce mois-ci.

Les autres bailleurs de fonds incluent Bankers Healthcare Group, Professional Bank, Flying Fish Partners, Ascend.vc, SeaChange et des investisseurs providentiels tels que le PDG de Jove Dave Atchison, l’ancien membre du conseil d’administration de Blue Nile et de Zulily Mike Potter, le vice-président de Callisto Media Brian Watkins, le directeur financier de Revolve Jesse Timmermans. , et Vijay Talwar, PDG de la zone EMEA chez Foot Locker. Le financement total de l’entreprise de 20 personnes est de 12 millions de dollars.

“Darrell et Mark sont des perturbateurs et des constructeurs légendaires de l’industrie”, a déclaré Baird dans un communiqué de presse. « Nos partenaires stratégiques bancaires et juridiques seront également des partenaires cruciaux dans nos efforts pour accélérer la plate-forme mondiale d’identité de Vouched : bancaire, car elle alimente toutes les activités économiques et repose sur l’identité pour chaque transaction, et juridique, car elle définit l’identité.

Vadon était auparavant président de Zulily, ainsi que du détaillant d’animaux en ligne Chewy. Il a fondé la société de bijoux en ligne Blue Nile en 1999 ; Cavens a rejoint peu de temps après et était CTO.

Cavens et Vadon ont tous deux récemment investi une autre startup de Seattle, Rad Power Bikes, en mars.