Les coiffes immobiles des Mavericks tirent avec fierté à Memphis

Juste un jour après le tourbillon qu’a été le match des Nets, et pas seulement à cause de ce qui s’est passé sur le terrain, les Mavericks montrent leur côté salope. Les braises aguerries des Grizzlies de Marc Gasol et Mike Conley ont traversé le match de mercredi soir au FedEx Forum comme un esprit malgré le fait que l’équipe que Jenkins entraîne maintenant ne ressemble en rien à cela. Mais dans la boue, dans le concours, dans la fierté, Dallas a gagné. Il faut féliciter les Texans d’avoir obtenu une telle victoire malgré le fait que la grande star, Ja Morant, n’était pas de l’autre côté, qui à sa blessure à la cheville a rejoint l’interdiction de jouer pour se confiner lors de la saisie du protocole contre le coronavirus. Ils avaient déjà trop contre Kidd pour penser à quelqu’un d’autre.

Dans le Tennessee, la journée s’est résolue tardivement et par peu de détails. La défense prédomine davantage. Les Mavericks avaient besoin d’un match de plus pour faire face à leurs insécurités, bien que Doncic (10/19) et Porzingis (6/13) aient vraiment visé le panier. Les Grizzlies ont abandonné à domicile pour 96-104 et ils terminent, curieusement en l’absence de leur meilleur joueur, une séquence de cinq victoires consécutives.

Pour ce match, la star slovène des Mavericks faisait encore un doute en raison de sa gêne à la cheville. Mais, comme la veille, il a joué. Leurs écarts de poids étaient le sujet de conversation de la veille, encore plus que de gaspiller l’avantage qu’ils ont gaspillé contre l’un des favoris pour remporter le championnat, mais dans ces cas, ce qu’un joueur de son niveau fait, c’est de se taire, de baisser la tête et d’obtenir le meilleur de vous la prochaine fois. Exactement ce qui s’est passé. Il a aussi eu la vertu, voyant que d’autres habitués de l’annotation comme Hardaway ou Brunson avaient des problèmes, de bien mettre Bullock dans la roue, une entreprise qui n’est pas du tout facile, d’aider aux coups extérieurs. Les Mavericks avaient besoin de chaque point et ont résolu dans les cinq dernières minutes.

Quiconque a regardé la première mi-temps et éteint la télévision penserait que le match ne pourrait pas devenir plus boueux. Ne nous y trompons pas, il a eu une bonne dose de show en attaque, mais ce n’étaient pas les principaux. Cette personne aurait tort : les moments où le match a été décidé étaient un méli-mélo de décisions d’arbitres, de piques, de séquences applaudies et de tensions qui semblaient être un environnement différent d’un match de saison régulière de la NBA. Là, Doncic a signé l’un de ses coups gagnants, le plus fou et des niveaux d’hystérie similaires ont été atteints, mais pas comme ça. Au cours des six dernières minutes, six techniques ont été pointées, pour se faire une idée. Là, les Mavs ont donné le coup, serrant parfaitement la situation: en quatre minutes, de +2 à +12 de Doncic, avec deux triplés, deux actions de Bullock et deux petites contributions de Porzingis et Brunson. Les Grizzlies dans lesquels joue Santi Aldama (2 points), super accélérés, n’ont pas bien mesuré leur force et se sont retrouvés sans options en raison de leur propre démérite. Doncic (26 ans) et Porzingis (19 ans) ont laissé un bon goût dans la bouche malgré le fait que les deux boitent physiquement et après une défaite difficile à gérer, également en raison du peu de temps jusqu’à ce rendez-vous, et avec eux Dallas coupe des conversations néfastes. et dynamique négative.