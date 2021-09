Les coiffeurs signalent plus de réactions aux colorants pour les clients qui ont eu Covid – “La réaction est si grave” | Royaume-Uni | Nouvelles

Gemma, une cliente d’un coiffeur au Royaume-Uni, utilisait la même teinture capillaire depuis 10 ans, mais elle a ressenti des effets secondaires après s’être remise de Covid-19. Gemma, qui a souffert d’un coronavirus en janvier, a déclaré à la BBC : « La réaction est si sévère.

“Tout mon cuir chevelu, mon visage – je ne peux même pas imaginer ce qui me serait arrivé.”

La Fédération nationale de la coiffure et de la beauté (NHBF), l’organisme professionnel représentant les coiffeurs, conseille aux professionnels de réaliser des patch tests supplémentaires pour éviter des poursuites judiciaires.

Les patch tests exigent que les clients prélèvent le produit sur leur peau 24 à 48 heures avant leur rendez-vous chez les cheveux pour voir s’il y a des réactions.

Gemma a parlé du patch test que son coiffeur avait mis en place, a-t-elle déclaré: «Je pensais que c’était un peu compliqué de devoir entrer dans le salon et attendre 48 heures alors que tout ce que je voulais faire était de me colorer les cheveux.

« Cependant, Dieu merci, elle [Gemma’s hairdresser] avait mis le [patch test] politique en place.

« J’ai eu le patch test. Le lendemain, j’ai ressenti une sensation de brûlure très chaude derrière mon oreille qui s’est progressivement aggravée au point de prendre des couches de ma peau derrière mon oreille.

Le salon de coiffure a confirmé avoir vu quatre autres cas similaires.

Stacey, la coiffeuse de Gemma a introduit la politique de test de patch après avoir vu des rapports de clients éprouvant des réactions allergiques.

Stacey a déclaré à la BBC: «Je lisais et voyais beaucoup de rapports de stylistes et de propriétaires de salons disant que les gens avaient ces nouvelles réactions qui ne les avaient pas auparavant, alors cela m’a vraiment alerté que quelque chose se passait ici.

« J’ai commencé à penser : « quel est le lien ici ? » »

Cependant, le Dr David Basketter, toxicologue consultant chez DABMEB Consultancy Ltd, a déclaré au Telegraph : « Les teintures capillaires permanentes sont un réel risque d’allergie et la prise de conscience à ce sujet augmente, de sorte qu’à leur retour dans les salons, il y a plus de chances qu’ils insistent sur un test d’allergie avant teinture.

“Ainsi, sans avoir besoin d’invoquer l’impact de Covid sur le système immunitaire, on pourrait s’attendre à voir un plus grand nombre de réactions de teinture capillaire, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas non plus d’effet Covid.”

Richard Lambert, directeur général de la NHBF, a déclaré : « Une réaction allergique peut survenir à tout moment en raison d’un certain nombre de facteurs, dont un système immunitaire affaibli.

Le NHBF a précédemment suggéré que des réactions pourraient survenir en raison d’une sensibilité accrue car les gens ne s’étaient pas teint les cheveux pendant le verrouillage.