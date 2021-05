Les collaborations Fitbit et Samsung de Google pourraient sauver Wear OS

Wear OS a du mal – il n’y a tout simplement pas moyen de le contourner. Là où l’Apple Watch est passée à 40% du marché à la fin de 2020, selon Counterpoint Research, les montres intelligentes alimentées par Google ont été pour la plupart regroupées dans la catégorie «Autres» en baisse sous des marques comme Fitbit, Samsung et Huawei. Ajoutez des mises à jour lentes et il est facile de craindre que Wear OS rejoigne Buzz et Wave dans Google Graveyard.

Cependant, Google vient de renverser ces attentes avec ses nouvelles collaborations entre sa récente acquisition Fitbit et le géant du mobile Samsung. En termes simples, Google a admis que Wear OS avait besoin d’aide et fait appel à deux des marques de vêtements portables les plus expérimentées de la planète pour aider à cette reprise. Ce sont tous deux des syndicats prometteurs qui pourraient faire de Wear OS un concurrent vraiment viable dans le monde de la smartwatch.

Fitbit et Samsung aideront Google à rattraper son retard sur les fonctionnalités

Demandez à un utilisateur de Wear OS ce qu’il n’aime pas et vous entendrez probablement des refrains familiers. La durée de vie et les performances de la batterie sont souvent acceptables, mais médiocres; les fonctionnalités de fitness intégrées sont terne; il n’y a pas beaucoup d’applications; l’interface a largement stagné. Il est donc prometteur que Google fasse appel à Fitbit et Samsung pour obtenir de l’aide.

En rapport: Les meilleures applications Wear OS

Fitbit a toujours un talent pour les fonctionnalités de remise en forme sur des montres comme la Sense et est toujours capable d’une autonomie de plusieurs jours. Pendant ce temps, Samsung a précisé qu’il contribuera à offrir une toute nouvelle expérience unifiée avec de meilleures performances et une santé et une forme physique de «classe mondiale». Cela en dit long quand on pense souvent que Samsung a la meilleure interface de smartwatch au-delà d’Apple, sans parler d’une durée de vie de la batterie plus longue et d’une réputation de fonctionnalités de santé intégrées. En d’autres termes, Fitbit et Samsung sont forts précisément là où leur nouveau partenaire est le plus faible.

Et franchement, il n’est pas clair que Google aurait pu se sortir de son ornière actuelle sans les conseils de Fitbit ou de Samsung. La société a une longue histoire de support sans enthousiasme pour Android sur tout appareil qui n’est pas un téléphone – écoutez simplement les utilisateurs de tablettes qui attendent depuis des années plus que des efforts symboliques pour améliorer l’interface et la sélection des applications. Les deux nouveaux partenaires peuvent aider Google simplement en brisant les mauvaises habitudes qui ont entraîné Wear OS dans le sol.

L’influence du marché compte

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Il y a aussi une réalité commerciale de base au travail: Fitbit et Samsung sont des noms plus grands et plus reconnaissables dans le monde du portable que Google et, à certains égards, l’électronique dans son ensemble. Fitbit est presque synonyme de trackers d’activité, tandis que Samsung domine dans des catégories allant des téléphones aux téléviseurs. Même si Fitbit et Samsung ne modifiaient pas leurs gammes de produits, leur implication donnerait à Wear OS une crédibilité qu’il n’avait même pas avec le soutien de marques horlogères traditionnelles comme Fossil et TAG Heuer.

Mais ils changent leurs gammes de produits, et c’est là que les partenariats pourraient représenter un coup d’État décisif. Fitbit et Samsung se sont tous deux engagés à publier des montres Wear OS à l’avenir, ce qui devrait donner à Google un coup de pouce matériel indispensable. Samsung ne tuera pas nécessairement les montres basées sur Tizen, mais elles ne seront peut-être pas aussi importantes qu’elles l’étaient autrefois. Et il est prudent de dire que les montres Fitbit OS ne seront plus une priorité élevée maintenant que Google est impliqué (et qu’il pourrait à la place se rendre au cimetière de Google à l’avenir).

En effet, Google tente de faire glisser l’aiguille des parts de marché en impliquant certains de ses anciens concurrents. Il n’y a aucune certitude que les montres Fitbit ou Samsung mèneront à une renaissance, mais Google n’aura peut-être besoin que d’un succès modeste pour améliorer la stature de Wear OS, diminuer certains de ses rivaux et convaincre le public que sa technologie mérite un second regard.

Aucune garantie de succès

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Bien sûr, tout cela suppose que l’équipe fonctionne comme l’espère Google. Fitbit est peut-être presque un nom familier, mais il ne fait aucun doute qu’il n’est pas aussi influent qu’il l’était autrefois en raison de la baisse de ses ventes et de la flambée de trackers de fitness abordables de Xiaomi et d’autres. Samsung est toujours une puissance, mais il possède également sa propre plate-forme de smartwatch et aucun lien direct avec Google. Si la montre Wear OS patauge, Samsung n’hésitera peut-être pas à s’en tenir à Tizen au lieu de tenir bon pour Google.

Et bien sûr, tout est dans l’exécution. Fitbit et Samsung se portent peut-être mieux dans le monde des montres intelligentes que Google ne l’a fait jusqu’à présent, mais ils ne sont pas parfaits. Les récents capteurs de santé de Fitbit ont été glitch, par exemple, et Samsung n’a pas eu beaucoup de chance de favoriser un grand écosystème d’applications Galaxy Watch. Si l’un ou l’autre ne parvient pas à faire de son mieux, Google ne sera peut-être pas beaucoup mieux.

C’est la tentative qui compte, cependant. Google n’a pas montré ce type d’engagement envers les montres intelligentes depuis les premiers jours d’Android Wear – il traite la technologie portable comme un projet majeur plutôt que comme un spectacle secondaire. Même si Google, Fitbit et Samsung échouent, ils auront suscité l’espoir parmi les fans qui, autrement, affrontaient un avenir sombre.