Les collations au varech, le suivi des cargaisons et les démarrages de moteurs de bateaux électriques font partie de l’accélérateur Maritime Blue

Les 10 entreprises participant au troisième accélérateur de Maritime Blue. (Image bleu maritime)

Maritime Blue, une coalition public-privé de l’État de Washington promouvant les technologies liées à la mer, a annoncé les 10 startups participant à son accélérateur 2022. Sept viennent de Washington ou de l’Oregon.

La cohorte comprend quatre fondatrices et deux équipes dirigées par des personnes de couleur, ce qui soutient un effort délibéré de l’accélérateur pour apporter de la diversité dans le secteur marin historiquement dominé par les blancs et les hommes.

« Nous sommes très désireux d’aider à donner de l’élan à ce groupe éclectique de startups, chacune apportant une valeur unique à l’écosystème de l’économie bleue de notre région, du varech aux solutions de chaîne d’approvisionnement mondiales », a déclaré Joshua Berger, fondateur et PDG de Washington Maritime Blue.

Il s’agit de la troisième année de l’accélérateur d’innovation Maritime Blue. Le programme de mentorat dure quatre mois et se termine par une vitrine de startups en mai.

Parmi les anciens participants figurent Discovery Health, une entreprise de services de soins de santé à distance pour les travailleurs sur des navires qui a grandi pour employer plus de 200 personnes, et Silverback Marine, une entreprise de construction et de conception de bateaux de Seattle qui a remporté une subvention avec Pure Watercraft pour construire un tout électrique navire pour le port de Lopez.

Le port de Seattle et le ministère du Commerce de Washington soutiennent le programme.

Voici les startups participantes :

Adhere Gear (Portland) – Construction d’appareils IoT pour le suivi des cargaisons de transport maritime. Algeon Materials (San Diego) – Création de plastiques durables à partir d’algues. Blue Dot Kitchen (Bainbridge Island, Washington) – Production d’aliments à grignoter à base de varech. Carbon Orca (Seattle) – Développement de planches d’hydrofoil électriques.Duplex M (Anacortes, Wash.) – Offrant un logiciel utilisé pour optimiser les performances des batteries sur les navires. Solutions de sécurité maritime (Poway, Californie) – Fabrication de boucliers utilisés sur les navires pour prévenir les incendies.Photon Marine (Portland) – Développement de moteurs hors-bord électriques pour les flottes commerciales.Potentiel marin (Seattle) – Promotion et soutien aux peuples autochtones noirs de couleur dans le secteur maritime.Steamchain (Beaverton, Oregon) – Exploitation d’une plate-forme de traitement des paiements interentreprises.WeavAir (Singapour) – Vente de logiciels et de matériel pour surveiller et améliorer la qualité de l’air.

L’accélérateur fait partie de l’effort plus large de Maritime Blue pour soutenir l’industrie maritime. En décembre, la coalition a reçu 500 000 $ dans la première étape d’un défi des technologies propres financé par le gouvernement fédéral. Il prévoit d’utiliser l’argent pour aider à commercialiser de nouvelles technologies visant à décarboniser les transports lourds et à réduire les émissions de carbone.