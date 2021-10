Les collations Nestlé populaires viennent d’être rappelées, alors jetez-les maintenant

La FDA a annoncé cette semaine un rappel d’aliments impliquant quatre produits Nestlé Professional en raison d’une erreur potentielle d’étiquetage concernant les arachides. Les quatre produits en question, auxquels nous reviendrons dans une minute, ont provoqué des réactions allergiques même si les arachides ne sont pas répertoriées comme ingrédient. Et vu que les allergies aux arachides peuvent parfois être incroyablement graves et parfois mortelles, c’est certainement un rappel qui mérite d’être porté à votre attention.

Quels produits Nestlé font partie du rappel d’aliments

Les articles visés par le rappel concernent des produits de fruits et de mélange montagnard de 1,5 once de la marque Nature’s Heart.

Le premier élément inclus dans le rappel est le mélange montagnard Nature’s Heart Superfood. Ce produit a un CUP de pochette de 050000211944 et un CUP de caisse de 050000618569. Cet article a une date de péremption de décembre 2021 et avril 2022. Le prochain article qui fait partie du rappel est les chips de noix de coco grillées Nature’s Heart. Le CUP de la pochette pour ce produit est 050000695454 et il a un CUP de caisse de 050000695454. Les dates de péremption pour cet article sont janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

Ensuite, nous avons le mélange glacé Nature’s Heart Pineapple Chili cajou. Celui-ci a un CUP de sachet de 050000867967 et un CUP de caisse de 050000948758. Les dates de péremption pour ce produit sont décembre 2022 et janvier 2022. Et le dernier article Nestlé faisant partie du rappel est le mélange glacé Nature’s Heart Mango Curcuma Cashew. Cela a un UPC de pochette de 050000891450 et un UPC de caisse de 050000692514. Les dates de péremption pour ce produit sont janvier 2022 et février 2022.

Pour être clair, aucun des produits ci-dessus ne doit contenir d’arachides. Une enquête est en cours, mais Nestlé pense qu’il pourrait y avoir eu une contamination croisée accidentelle avec des arachides à un moment donné au cours du processus de fabrication.

Si vous avez les produits ci-dessus, Nestlé vous dit de les jeter ou de les rapporter au magasin d’achat pour un remboursement complet. Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel d’aliments peuvent appeler le 1-800-288-8682 pour plus d’informations.

Symptômes d’allergie aux arachides

Pour les personnes allergiques aux arachides, même une infime quantité de la substance peut provoquer une réaction indésirable. Dans de rares cas, cela peut même mettre la vie en danger. Encore une fois, c’est pourquoi ce rappel d’aliments mérite d’être souligné.

Selon la Mayo Clinic, les symptômes d’allergie aux arachides commencent généralement quelques minutes après l’ingestion ou l’exposition. Certains des symptômes les plus courants comprennent une variété de réactions cutanées, notamment de l’urticaire et de l’enflure. Des démangeaisons et des picotements dans la bouche et la gorge sont un autre symptôme.

Les autres symptômes à connaître comprennent des problèmes digestifs et gastriques, un resserrement de la gorge, des difficultés à respirer et une respiration sifflante, et un nez qui coule. Dans un cas grave d’anaphylaxie d’origine alimentaire, les symptômes comprennent :

Constriction des voies respiratoires Gonflement de la gorge qui rend la respiration difficile Baisse importante de la tension artérielle (choc) Pouls rapide Vertiges, étourdissements ou perte de conscience

À la lumière de ce qui précède, toute personne présentant des symptômes d’anaphylaxie doit immédiatement appeler le 911.

Incidemment, ce rappel d’aliments est un peu plus simple qu’un rappel dont nous avons parlé plus tôt ce mois-ci. Dans ce cas particulier, une marque de grignotines a été rappelée parce que certains sacs pourraient avoir été expédiés avec des éclats de verre.