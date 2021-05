Les collectes de péage prennent un coup en raison des restrictions Covid sur la mobilité

Une baisse continue de ce chiffre pourrait frapper le programme de monétisation des actifs opérationnels de NHAI, crucial pour l’autorité de réduire la dette qui s’élevait à environ Rs 3 lakh crore, à la fin de 2020-2021, et de développer les autoroutes.

Les restrictions de mobilité pour freiner la propagation de Covid-19 ont provoqué une baisse de 10% en avril de la perception mensuelle des péages via Fastag sur les autoroutes nationales, a déclaré Yes Securities.

La perception des péages via le mode électronique Fastag a été rendue obligatoire à partir du 15 février. Environ 95% de la collecte totale des péages de la National Highways Authority of India (NHAI) se fait via Fastag, qui compte plus de trois millions d’utilisateurs.

Selon la société de courtage, la perception des péages via Fastag en avril est tombée à 2 780 crores de roupies en raison d’une baisse d’environ 15% d’un mois sur l’autre des transactions, qui s’élevaient à 164 crores au cours du mois.

«Avec des verrouillages / verrouillages partiels dans plusieurs régions du pays, la mobilité a pris un coup dur qui a eu un impact sur le recouvrement des péages», a déclaré Alok Deora, vice-président de Yes Securities.

Cependant, il a déclaré que les collectes de frais d’utilisation devraient revenir à la croissance à partir de juillet à mesure que l’impact de Covid-19 se stabilise et que la mobilité s’améliore.

La perception des péages sur les autoroutes nationales s’élevait à Rs 26851 crore en 2019-20 contre Rs 24396 crore un an plus tôt.

La perception des péages a été durement touchée en avril de l’année dernière en raison du verrouillage national. Deora a déclaré que depuis que les restrictions de cette année n’étaient pas aussi sévères qu’en avril dernier, les collectes de péage n’ont diminué que légèrement par rapport aux collectes de mars.

«Au cours des derniers mois, le recouvrement des péages a connu une forte augmentation avec l’amélioration des activités économiques et la poussée du gouvernement vers le recouvrement des péages électroniques», a-t-il déclaré.

Une baisse continue du chiffre pourrait frapper le programme de monétisation des actifs opérationnels de NHAI, crucial pour l’autorité de réduire la dette qui s’élevait à environ Rs 3 lakh crore, à la fin de 2020-2021, et de développer les autoroutes.

Selon les documents du budget 2021-2022, NHAI pourrait lever Rs 10,000 crore grâce à la monétisation de projets routiers opérationnels au cours de l’exercice actuel. NHAI a déjà soumis les documents requis au régulateur du marché SEBI pour lever au moins 5 100 crores de roupies grâce à son premier InvIT. En outre, quelques tranches du modèle péage-exploitation-transfert seront également testées. La levée de fonds par la titrisation du péage sera également effectuée au cours de l’exercice en cours.

