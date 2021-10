Les collectes de poubelles de Noël font face à une crise alors que les chauffeurs démissionnent pour rejoindre les transporteurs du «plus offrant» | Royaume-Uni | Nouvelles

Un certain nombre de conseils locaux à Londres, Devon, Surrey et Cambridgeshire ont déjà dû retarder la collecte des poubelles en raison d’une pénurie de chauffeurs, mais les experts craignent que le problème ne s’aggrave à l’approche de Noël.

Le directeur général de la Recycling Association, Simon Ellin, a déclaré que la récente pénurie de chauffeurs de camion au Royaume-Uni signifie que les chauffeurs recherchent désormais des emplois avec «le plus offrant».

Il a déclaré : « La pénurie de chauffeurs de poids lourds a un impact profond.

« Si vous êtes chauffeur, vous pouvez vous adresser au plus offrant et ce sont souvent les transporteurs des supermarchés.

« Cela fait augmenter les coûts pour tout le monde. »

Jacob Hayler, directeur exécutif de l’Environmental Services Association, a déclaré à Metro qu’il existe actuellement un taux de vacance de 15% pour les chauffeurs travaillant pour les entreprises de traitement des déchets, bien que certaines régions soient confrontées à un déficit pouvant atteindre 20%.

La semaine dernière, le Guardian a rapporté que six des 13 chauffeurs de collecte de poubelles travaillant pour le conseil de Ribble Valley dans le Lancashire avaient démissionné et que le conseil a maintenant du mal à pourvoir les postes vacants.

Le conseil de Croydon a averti les habitants qu’il y aurait un impact « grave » sur les services de collecte, affirmant que les binmen « vous arriveront dès que possible ».

Dans le but d’empêcher les conducteurs de démissionner pour trouver des emplois plus lucratifs, deux des plus grands services de collecte des déchets, Amey et Veolia, offriraient une prime de 1 500 £ pour recruter de nouveaux conducteurs.

Pour aggraver les choses, les déchets ménagers sont généralement augmentés d’environ 30 % pendant la saison des fêtes, ce qui pourrait signifier que les ménages devront vivre à côté d’ordures purulentes jusqu’à ce que les poubelles puissent être collectées.

La nouvelle survient au milieu des craintes que les aliments de Noël traditionnels tels que les porcs en couverture et la dinde ne soient absents des rayons des supermarchés cette année en raison d’un manque de travailleurs.

Kate Martin, présidente de la Traditional Farm Fresh Turkey Association, a déclaré à la BBC : « Cette année, il semble qu’il y ait une pénurie nationale de dindes lorsque nous parlons des rayons des supermarchés, plutôt que d’acheter directement à votre ferme.

« Ce sont les rayons des supermarchés qui seront plus vides de dindes cette année qu’avant, uniquement parce qu’il y a eu moins de dindes posées au sol ; uniquement parce que les gros transformateurs savent qu’ils ne les traiteront pas.