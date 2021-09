Les collections Blumarine Spring 2022 étaient entièrement consacrées au glamour effronté des années 2000 – WWD

Le regard: Frivole, sexy, glamour. Le directeur créatif Nicola Brognano a mis en scène un spectacle qui a rappelé des après-midi d’août passés à regarder MTV, essayant de reproduire des mouvements hip-hop. Certaines des signatures de Blumarine ont été revisitées avec un filtre espiègle et effronté, et mélangées dans des compilations de styles sans vergogne, marchant intentionnellement sur la fine ligne entre trash et glamour – l’une des plus grandes tendances sur Instagram.

Citation de note: “Cette saison, j’ai continué à défier l’inspiration Aughts que j’ai commencé à approcher avec mon premier spectacle l’année dernière”, a déclaré Brognano, ajoutant que les icônes et les muses de la décennie pour cette programmation étaient Missy Elliott, Alicia Keys et TLC, entre autres. « Si les collections précédentes étaient plus féminines, cette saison, je voulais représenter une femme beaucoup plus sexy, qui aime montrer beaucoup de peau et qui veut se faire remarquer. »

Pièces clés: Le cardigan Bluvi signature de la marque enrichi d’un col en fourrure de vison upcyclé et fermé par des lacets remplaçant les boutons ; super micro short à motifs d’animaux sauvages rendus dans des tons néon; pantalon cargo en soie fluide porté avec des bombers assortis ou associé à des hauts cache-cœur noués ; robes imprimées avec un motif semblable à un jean ; des ensembles pailletés et frangés éclaboussés de bouquets floraux, et des bikinis glamour incrustés de cristaux et décorés de broderies.

Le plat à emporter: Qu’on le veuille ou non, mais le style Aughts est plus populaire que jamais. Et Blumarine a été en fait la première marque à le ramener sur les podiums de manière importante. Félicitations à Brognano pour avoir ressenti ce besoin de frivolité sexy et colorée dans l’air.