Les collections mondiales de la CISAC s’effondrent à 9,32 milliards d’euros en 2020

La Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) a révélé que ses collections mondiales avaient chuté de près de 10 % en 2020, les mesures de verrouillage et les interdictions de grands rassemblements ayant entraîné une baisse de 45,4 % d’une année sur l’autre (YoY). « collections de spectacles vivants et publics ».

L’organisation basée à Paris a divulgué ces détails et d’autres détails opérationnels de 2020 dans un rapport récemment publié. Les collectes mondiales de la CISAC 2020 se sont élevées à 9,32 milliards d’euros (10,83 milliards de dollars au taux de change actuel), soit une baisse de plus d’un milliard d’euros par rapport à 2019 et une baisse d’environ 300 millions d’euros par rapport au record de 9,63 milliards d’euros (11,19 milliards de dollars) de 2018. Pour référence supplémentaire, 2016 a vu la CISAC sécuriser 8,99 milliards d’euros (10,44 milliards de dollars) dans les collections mondiales.

S’appuyant sur les statistiques initialement mentionnées pour les collections de spectacles en direct et en public, « sur la base des données d’environ un tiers des sociétés membres de la CISAC », le rapport indique que « les revenus en direct ont chuté d’environ 55% tandis que les revenus des performances publiques ont diminué de 35% ». De plus, ces « pertes reflètent l’ampleur des restrictions de verrouillage », selon l’entité de 95 ans, « avec le Canada (-70%), le Royaume-Uni (-62%), [and] L’Italie (-58 %) connaît les plus fortes baisses.

Nonobstant les baisses à deux chiffres, l’analyse de la CISAC note également que « les collections numériques ont augmenté de 16,6 % » dans l’ensemble par rapport à 2019, y compris en particulier la croissance significative en glissement annuel en Indonésie (52,6 %), en Thaïlande (129,7 %), au Mexique (45,2 %), au Vietnam (44,0 %), pour cent), le Canada (12,7 pour cent), la Corée du Sud (23,3 pour cent), le Royaume-Uni (14,5 pour cent) et l’Australie (17,9 pour cent). Cependant, « le numérique est encore largement sous-performant, représentant un peu plus d’un quart (26,2%) du total des collections mondiales », relaie le texte.

Sur ce front, Björn Ulvaeus d’ABBA, qui est devenu président de la CISAC en mai 2020, a déclaré dans un avant-propos « que les revenus du streaming, quelle que soit leur croissance, ne fournissent actuellement tout simplement pas une juste récompense lorsqu’ils sont partagés entre des millions de destinataires individuels ». L’homme de 76 ans a également souligné quelques domaines «où une action est nécessaire maintenant» – «meilleure rémunération numérique», «droits équitables pour les créateurs» et «créditer le créateur» – avant de réitérer un appel à «des actions, pas des mots. «

Pour en revenir aux détails des collections 2020 de la CISAC, cependant, les revenus de « TV et radio » ont diminué de 4,3 % par rapport à 2019, ce qui est relativement bon par rapport aux autres catégories et, à près de 40 % (3,70 milliards d’euros) des revenus des créateurs, reste la principale source de revenus. . Le numérique mis en évidence ci-dessus (26,2%) s’est classé deuxième, contre troisième pour « live & background » (17%/1,59 milliard d’euros).

L’Europe représentait 52,8% des collections 2020 de la CISAC, suivie de 26,3% pour les États-Unis et le Canada et de 16,2% pour l’Asie-Pacifique. Il est intéressant de noter que presque tous les 10 premiers marchés de la CISAC (par collections) ont subi une baisse considérable en 2020, à l’exception des États-Unis (0,6% de croissance des collections en glissement annuel) et des Pays-Bas (3,9 pour cent de croissance en glissement annuel).

De même, les collections de la CISAC ont sombré dans chaque catégorie, à l’exception des arts visuels (croissance annuelle de 19,6 %) et littéraire (5,1 % de croissance annuelle). « La musique représente 87,8% du total des collections des sociétés de la CISAC », note le document, et cette baisse sectorielle s’est terminée à 10,7%, soit 984 millions d’euros (1,14 milliard de dollars).

Et concernant un retour potentiel en 2022 – en particulier en termes de musique live – le rapport de l’organisation présente une analyse sobre des « conditions drastiques » qui continuent d’affecter les concerts, les festivals de musique et autres divertissements en direct axés sur la foule.

Cependant, cette section du rapport adopte un ton prudemment optimiste concernant les perspectives de l’espace de musique live en 2022 : « Du côté positif, les sondages en 2021 indiquent que le public est impatient de revenir aux spectacles et aux événements culturels. Une augmentation de la demande est attendue en 2022, dépassant les niveaux d’avant la pandémie. »