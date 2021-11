Les collections se maintiendront aux niveaux d’avant Covid s’il n’y a pas de verrouillage: Sanjay Agarwal, MD & CEO, AU Small Finance Bank

Sanjay Agarwal, directeur général et PDG, AU Small Finance Bank

Par Piyush Shukla

L’efficacité de collecte moyenne de l’UA Small Finance Bank s’est établie à 109% pour le trimestre clos le 30 septembre et se maintiendra aux niveaux d’avant la pandémie si le pays n’est pas confronté à un verrouillage sévère en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19, a déclaré Sanjay Agarwal, gérant directeur et chef de la direction de la banque, dans une interview à Piyush Shukla. Extraits :

Vous avez mentionné que la demande à travers les roues, les prêts immobiliers et les services bancaires aux entreprises se redresse et que vous voyez des pousses vertes dans les activités de prêt sur titres. Quels sont les secteurs qui génèrent la demande ?

Les pousses vertes sont visibles dans les métaux et les mines, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie, ainsi que dans les projets de transformation agricole, ce qui devrait stimuler la demande de fournisseurs et de détaillants de petites MPME (micro, petites et moyennes entreprises). Les entreprises ont également commencé à chercher des extensions de capacité et une bonne saison des fêtes devrait encore renforcer les sentiments.

Les dépenses publiques et les contrats d’infrastructure stimuleront également la demande en aval, les entrepreneurs et sous-traitants au niveau local commençant à rechercher des garanties bancaires et des facilités de financement. De même, à moins de blocages sévères, nous espérons avoir une meilleure visibilité de la demande au cours des deux prochains trimestres.

Pouvez-vous nous donner des perspectives sur la croissance du crédit ?

Actuellement, nous ne donnons aucune indication à ce sujet car la situation reste fluide. Cependant, nous pensons être très bien positionnés en termes de solidité de bilan pour saisir les opportunités dans les segments dans lesquels nous opérons.

Du côté du passif, quels marchés exploitez-vous pour des dépôts plus granulaires ?

La stratégie de la banque reste que nous prenons les dépôts des marchés urbains et les prêtons aux marchés de base. Nous continuerons de nous concentrer sur la construction d’une franchise de dépôts stables et à faible coût.

Quelle est votre orientation sur les collectes en octobre-mars (H2FY22) ?

Les perspectives de collecte semblent bonnes au S2FY22 avec des efficacités de collecte moyennes attendues à maintenir aux niveaux pré-covid s’il n’y a pas de verrouillage sévère.

Vous aviez dit que la banque évaluerait le pool de créances douteuses et radierait les prêts à faibles chances de recouvrement. Compte tenu de la même chose, quelle est votre opinion sur la qualité des actifs pour l’exercice actuel ?

Des améliorations sont observées de manière séquentielle en termes d’activité économique, de connexion des emprunteurs, de continuité des activités, de confiance globale dans l’environnement opérationnel et de visibilité accrue sur les flux de trésorerie des clients. Bien que nous ne nous orientions pas sur un nombre particulier de GNPA (actifs non productifs bruts) à ce stade, trois facteurs clés devraient nous aider à résoudre le NPA au cours de l’exercice S2FY22 : un petit ticket et la nature sécurisée de notre portefeuille de prêts qui sont principalement accordés pour le revenu. à des fins de production, à l’amélioration des flux de trésorerie des emprunteurs et à un environnement global favorable aux recouvrements.

Nous examinerons chacun des comptes de prêt et chaque fois que nous estimons que la recouvrabilité est faible ou que notre sûreté est menacée, nous déciderons de radier ces cas prêt par prêt. Nous avons déjà constitué des provisions pour tampons et aimerions surveiller l’ensemble de l’environnement de crédit pour les deux prochains trimestres afin d’évaluer le coût du crédit.

Assistez-vous actuellement à des restructurations de prêts et combien de provisions avez-vous constituées pour ce livre ?

Nous n’assistons actuellement à aucune restructuration significative de notre portefeuille. Nous portons une provision de Rs 213 crore contre notre livre restructuré standard qui, à notre avis, est suffisant pour faire face à d’éventuelles pertes résultant de ce livre. En outre, nous portons également Rs 300 crore de provisions pour éventualités (84 points de base d’avances nettes) qui renforcent encore les bilans et nous permettent de mieux nous préparer à tout événement imprévu.

