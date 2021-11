Les collèges américains signalent moins de cadeaux étrangers après l’entrée en fonction de Biden, suscitant l’inquiétude du représentant Gallagher

Le représentant Mike Gallagher, R-Wis., remet en question une diminution de près de 1,5 milliard de dollars des cadeaux étrangers signalés aux collèges et universités américains depuis que le président Biden a pris ses fonctions.

Le ministère de l’Éducation (DOE) a commencé en 2019 et 2020 à sévir contre l’acceptation par les écoles de cadeaux étrangers en vertu de l’article 117 de la Loi sur l’enseignement supérieur dans le but de suivre l’étendue de l’argent étranger provenant de pays comme la Chine et le Qatar dans le système éducatif américain.

Gallagher a noté dans une lettre mercredi au secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona qu’entre le 1er juillet 2020 et le 20 janvier 2021, les écoles américaines ont déclaré 1,6 milliard de dollars de cadeaux étrangers. Depuis le 20 janvier, cependant, les écoles n’ont signalé que 4,3 millions de dollars de dons sur une période plus longue.

LE PROGRAMME DE PROPAGANDE CHINOIS DANS LES ÉCOLES AMÉRICAINES CHANGE TRANQUILLE DE NOM DU SIEGE POUR ÉVITER L’EXAMEN

« Depuis que Biden a pris ses fonctions le 20 janvier, le nombre de cadeaux étrangers signalés a absolument chuté », a déclaré Gallagher à Fox News Digital.

« Les universités américaines ont fait état d’un peu plus de 4 millions de dollars de dons. C’est un chiffre infime. Les calculs ne correspondent pas. Et pour aggraver les choses, il semble que l’administration Biden n’ait pas lancé une seule nouvelle enquête sur le financement étranger dans les universités. Donc , dans mon esprit, cela nous laisse avec deux scénarios: soit les robinets pour les cadeaux étrangers ont été fermés, soit l’administration Biden donne un laissez-passer aux universités, violant directement la loi fédérale et, dans le processus, laissant le libre règne au Parti communiste chinois d’influencer l’université américaine sans aucune transparence. »

Le représentant Mike Gallagher, R-Wis., gauche, un ancien Marine, prend la parole lors d’une table ronde. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

La propre alma mater de Gallagher, l’Université de Georgetown, a accepté un don de 10 millions de dollars du groupe chinois Charoen Pokphand (CP) en janvier 2016, qui visait à établir l’Initiative pour le dialogue américano-chinois sur les problèmes mondiaux, une institution pour la « culture d’approches partagées aux questions… dans le monde entier. »

MIRANDA DIVINE : LES ÉTUDIANTS DE LA CHINE SONT LES TOP SUR LE PLAN ACADÉMIQUE PENDANT QUE LES ÉCOLES AMÉRICAINES SE CONCENTRENT À DÉFORMER L’ESPRIT DE NOS ENFANTS

Dans sa lettre, le membre du Congrès allègue que l’argent étranger « crée souvent des incitations financières pour que les universités agissent dans l’intérêt politique de gouvernements étrangers antagonistes » tels que le Parti communiste chinois (PCC).

Il a cité les Instituts Confucius de Chine, des programmes d’éducation financés par le PCC qui n’étaient pas rares dans les écoles américaines avant 2020, à titre d’exemple.

L’étudiante de premier cycle Moe Lewis, à gauche, montre sa peinture à l’aquarelle de feuilles de pivoine lors d’un cours de peinture traditionnelle chinoise à l’Institut Confucius de l’Université George Mason à Fairfax, en Virginie, le 2 mai 2018. (AP Photo/Matthew Pennington)

Au 9 septembre, il n’y avait que 36 instituts Confucius avec des partenariats dans des écoles américaines, dont huit qui se préparent à fermer, selon la National Association of Scholars. C’est en baisse par rapport à plus de 100 en 2017, mais le NAS suggère que la fin de ces partenariats ne résout pas complètement le problème car des programmes similaires apparaissent sous de nouveaux noms.

Le programme financé par le PCC a discrètement annoncé en juillet qu’il changeait le nom du siège de ses instituts Confucius, Hanban, en Centre pour l’éducation et la coopération linguistiques. Le Global Times, dirigé par le parti, a d’abord signalé cette décision, notant que cela « dissiperait l’interprétation occidentale erronée selon laquelle l’organisation a servi de machine de marketing idéologique à la Chine ».

LE NOMINÉ DE BIDEN À LA CIA DIT QUE LES COLLÈGES AMÉRICAINS DEVRAIENT COUPER LES LIENS AVEC LES INSTITUTS CONFUCIUS SOUTENUS PAR LA CHINE

Gallagher a posé trois questions à Cardona dans sa lettre : le DOE a-t-il réinterprété la section 117 ou fourni de nouvelles directives aux établissements d’enseignement supérieur sur les seuils de déclaration des cadeaux, et ces informations sont-elles accessibles au public ? Le DOE a-t-il ouvert de nouvelles enquêtes concernant de l’argent chinois ou d’autres devises étrangères depuis le 20 janvier ? Les instituts Confucius qui se sont « rebaptisés » sous un nouveau nom inquiètent-ils le département en termes de campagnes d’influence étrangère et de liberté académique sur les campus.

Miguel Cardona prend la parole après que le président élu Joe Biden l’a annoncé comme son candidat au poste de secrétaire à l’éducation au Queen Theatre le 23 décembre 2020 à Wilmington, Del. (Photo de Joshua Roberts/.)

« Je pense que l’aspect le plus mal compris de notre compétition avec la Chine est la manière dont le Parti communiste chinois utilise le Front uni de travail [Department] afin d’influencer les populations de la diaspora à travers le monde », a déclaré Gallagher.

« La population américaine directement … cela remonte à la fondation du parti dans lequel elle est codée. Et c’est juste mon observation que nous avons une mauvaise compréhension de la façon dont ils fonctionnent dans cet espace, et je pense que les universités américaines sont l’une des cibles les plus douces pour le travail du Front uni chinois. »

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a ajouté qu’il pense que l’influence de la Chine sur les écoles américaines est « en partie une compétition idéologique » que beaucoup de gens ignorent et que les dirigeants américains « doivent être plus vigilants pour se protéger contre le Front uni de la Chine ».

Il pense également que la capacité des États-Unis « à gagner cette compétition avec le PCC va se résumer à savoir si nos meilleurs et les plus brillants d’Amérique se consacrent à gagner cette compétition, et c’est notre système universitaire, qui est censé cultiver cela la prochaine fois. génération d’Américains qui vont nous aider à gagner cette compétition. »

Au lieu de cela, certains étudiants et enseignants ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque de liberté d’expression et à « un environnement hostile » sur les campus universitaires, a déclaré Gallagher.

Le DOE n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.