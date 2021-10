Les collèges du pays célèbrent la «Journée des peuples autochtones» le jour de Columbus

Partout au pays, de nombreux collèges organisent des événements pour célébrer la « Journée des peuples autochtones », recentrant ce qui a été pendant des années une fête fédérale célébrant Christophe Colomb vers une appréciation des peuples autochtones.

Le Denmos Museum Center, situé au Northwestern Michigan College, offrira une entrée gratuite et un événement en plein air organisé par Todd Parker, l’entraîneur du succès amérindien, et des membres de l’Organisation des étudiants amérindiens de NMC.

Wunk Sheek, une organisation étudiante autochtone de l’Université du Wisconsin-Madison, organisera un pow-wow d’une session à 19 h à Gordon Commons.

Pour la première fois, l’Université de Boston commémorera la Journée des peuples autochtones pour célébrer les « réalisations des peuples autochtones, amérindiens et des Premières Nations ».

Sur son site Internet, l’université a dressé une liste de lectures recommandées en l’honneur de la fête.

L’Université de Stanford, quant à elle, a lancé un site Web de « reconnaissance des terres », honorant les relations avec les peuples autochtones. Les écoles disent que cela encourage l’utilisation de la reconnaissance des terres lors d’événements pour célébrer les liens avec Muwekma Ohlone et d’autres communautés autochtones.

Un événement marquant la Journée des peuples autochtones a lieu à Austin Javier Flores de Danza Azteca Guadalupana se produit lors d’un événement marquant la Journée des peuples autochtones sur le terrain du Capitole à Austin, Texas, États-Unis (.)

L’Université de Buffalo a publié une proclamation similaire, affirmant qu’elle observerait la Journée des peuples autochtones en l’honneur des peuples autochtones qui ont été les premiers habitants d’Amérique du Nord.

« UB reconnaît que nos campus fonctionnent sur des terres qui sont le territoire traditionnel de la nation Seneca, membre de la Confédération Haudenosaunee, et que la région reste la patrie du peuple Haudenosaunee », a déclaré l’école dans un communiqué. « De plus, nous reconnaissons de manière responsable l’impact continu du colonialisme de peuplement sur les Haudenosaunee et leurs territoires.

Columbus Day est en proie à la controverse depuis des décennies. En touchant terre dans ce qui est maintenant les Bahamas le 12 octobre 1492, Columbus, un Italien, a été le premier d’une vague d’explorateurs européens qui ont décimé les populations autochtones des Amériques à la recherche d’or et d’autres richesses, y compris des personnes à réduire en esclavage.

Vendredi, le président Joe Biden en a surpris beaucoup après avoir publié la toute première proclamation présidentielle de la Journée des peuples autochtones. La journée sera célébrée en même temps que le Columbus Day, qui est établi par le Congrès.

Le président Joe Biden fait un geste sur la pelouse nord de la Maison Blanche à Washington, le vendredi 8 octobre 2021. (AP)

« Pendant des générations, les politiques fédérales ont systématiquement cherché à assimiler et à déplacer les peuples autochtones et à éradiquer les cultures autochtones », a écrit Biden dans la proclamation de la Journée des peuples autochtones. « Aujourd’hui, nous reconnaissons la résilience et la force des peuples autochtones ainsi que l’impact positif incommensurable qu’ils ont eu sur tous les aspects de la société américaine. »

Dans une proclamation distincte le jour de Columbus, Biden a loué le rôle des Italo-Américains dans la société américaine, mais a également fait référence à la violence et aux dommages que Colomb et d’autres explorateurs de l’époque ont provoqués sur les Amériques.

« Aujourd’hui, nous reconnaissons également l’histoire douloureuse des torts et des atrocités que de nombreux explorateurs européens ont infligés aux nations tribales et aux communautés autochtones », a écrit Biden. « C’est une mesure de notre grandeur en tant que nation que nous ne cherchions pas à enterrer ces épisodes honteux de notre passé – que nous les affrontions honnêtement, que nous les mettions en lumière et que nous fassions tout notre possible pour y remédier. »

