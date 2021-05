Les collèges ont poussé à nouveau des réparations pour l’esclavage et le racisme ⋆ .

Pour les étudiants de l’Université Brown, la prochaine étape de l’Ivy League College dans sa quête de plusieurs années pour expier son héritage d’esclavage est claire: payer.

Près de deux décennies après que l’institution Providence, dans le Rhode Island, a lancé son calcul très apprécié, les étudiants de premier cycle ont voté ce printemps à une écrasante majorité pour que l’université identifie les descendants d’esclaves qui travaillaient sur le campus et commence à leur payer des réparations.

À l’Université de Géorgie, les militants communautaires veulent que l’école contribue aux efforts d’Athènes pour expier un projet de rénovation urbaine qui a détruit une communauté noire dans les années 1960 pour faire place à des dortoirs universitaires.

Et à l’Université de Georgetown à Washington, DC, certains descendants d’esclaves sont de plus en plus mécontents des efforts de réparation pionniers de l’institution catholique.

Près d’un an après le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a déclenché le dernier décompte national sur le racisme, les étudiants et les militants communautaires de la Nouvelle-Angleterre au Grand Sud exigent que les institutions prennent des mesures plus ambitieuses pour expier les péchés passés – de l’esclavage de l’époque coloniale aux projets d’expansion de campus plus récents qui ont poussé des communautés entières de couleur.

Lire la suite: Malgré le jugement racial, les efforts de l’État ralentissent sur les réparations

Jason Carroll, diplômé de l’Université Brown, originaire du Maryland dont les ancêtres étaient esclaves dans les Carolines, représente un portrait sur le campus Brown à Providence, RI, le mardi 4 mai 2021, près de University Hall, en arrière-plan, qui a été construit en partie à l’aide de travail d’esclave. (Photo AP / Steven Senne)

«Il y a eu un changement en Amérique», a déclaré Jason Carroll, qui était président du conseil étudiant lors du référendum de printemps à l’Université Brown. «Nous sommes à un endroit différent. Il y a quelques années à peine, il était controversé de dire «Black Lives Matter». »

Le natif du Maryland, âgé de 22 ans, qui a obtenu son diplôme ce mois-ci, affirme que Brown a pris presque toutes les mesures imaginables pour expier son passé – sauf pour rendre les descendants d’esclaves entiers.

L’école a publié un rapport historique exhaustif en 2006 et l’a suivi par l’inauguration d’un mémorial de l’esclavage en 2014, entre autres efforts. Un groupe de travail «Anti-Black Racism» devrait bientôt présenter des recommandations sur la manière dont l’école peut promouvoir davantage l’équité raciale. Mais le porte-parole de l’université, Brian Clark, a souligné qu’il n’était pas clair si le groupe d’experts, qui a été formé à la suite des troubles raciaux de l’été dernier, traitera des réparations.

«Il y a de vrais traumatismes et de la douleur ici», a déclaré Carroll, qui descend des esclaves de la Caroline. «Cela ne devrait pas être simplement une question académique. Il y a de vraies familles qui ont été accablées et blessées par cela – et le sont probablement encore.

Les étudiants de Harvard demandent également des réparations après des années d’annonces qui ont fait la une des journaux de l’école, notamment la suppression de l’emblème de la faculté de droit, dérivé du blason d’une famille de propriétaires d’esclaves. Un panel examinant l’héritage des esclaves de l’université prévoit de publier ses conclusions et recommandations plus tard cette année.

À l’Université de Chicago, les étudiants sont frustrés que l’université continue de se distancer de ses liens d’esclavage, même si elle vante les efforts pour faire progresser l’équité raciale et la justice, a déclaré Caine Jordanie, un étudiant diplômé qui a co-écrit un récent rapport sur l’histoire raciale chargée de l’école.

L’année dernière, l’université a supprimé les marqueurs honorant le sénateur américain. Stephen Douglas, mais a maintenu que le propriétaire de la plantation d’esclaves du Mississippi a fait don de terres à une version plus ancienne de l’école et n’avait «aucun lien» avec celle actuelle.

Des mots gravés sur un socle en pierre forment un élément du Mémorial de l’esclavage par le sculpteur Martin Puryear, érigé en 2014, sur le campus de l’Université Brown à Providence, RI, le mardi 4 mai 2021 (AP Photo / Steven Senne)

«Tout cela sonne creux si vous êtes fondé sur la douleur noire, et vous n’êtes pas prêt à l’admettre», a déclaré Jordan.

Un porte-parole de l’université a refusé de répondre, mais a déclaré le président de l’université Robert Zimmer fournira bientôt une mise à jour sur les efforts d’équité raciale de l’école.

À Athènes, en Géorgie, des étudiants et des groupes communautaires se plaignent que l’Université de Géorgie est restée largement silencieuse sur les récents efforts de la ville pour expier le déplacement d’une cinquantaine de familles noires pour faire place à de nouveaux dortoirs pour l’école dans les années 1960.

Plus tôt cette année, le maire Kelly Girtz a signé une résolution reconnaissant la prise des foyers sous un domaine éminent et mettant en branle un processus visant à fournir une «réparation équitable». Des groupes d’étudiants se sont rassemblés mercredi pour attirer l’attention sur la question, entre autres demandes de justice raciale.

«UGA doit faire plus. Il doit venir à la table et reconnaître ce qu’il a fait », a déclaré Hattie Whitehead Thomas, un habitant d’Athènes de 72 ans qui a grandi dans le quartier détruit de Linnentown.

L’université a répondu en partie que les dortoirs abritaient des dizaines de milliers d’étudiants «de toutes races et origines socio-économiques – offrant à ces étudiants les avantages transformationnels d’un enseignement supérieur».

En Virginie, une nouvelle loi oblige les cinq collèges publics de l’État à fournir des «avantages tangibles» aux descendants d’esclaves.

Cauline Yates, descendante de l’un des esclaves de Thomas Jefferson, a déclaré qu’elle espérait que la loi obligerait l’Université phare de Virginie, fondée par Jefferson, à fournir des bourses d’études et des projets de développement économique aux descendants.

«Il est temps pour eux de se lever et d’honorer nos ancêtres», a déclaré le résident de Charlottesville, 67 ans, qui travaille à l’université et a cofondé le groupe de défense Descendants of Enslaved Communities à l’UVA.

Cauline Yates, descendante de l’une des maîtresses esclaves de Thomas Jefferson, examine les noms inscrits sur les murs du Mémorial aux travailleurs asservis de l’Université de Virginie à Charlottesville, en Virginie, le jeudi 6 mai 2021 (AP Photo / Steve Helber)

Lire la suite: Un panel de la Chambre adopte un projet de loi historique pour étudier les réparations

Brian Coy, un porte-parole de l’université, a déclaré qu’il était prématuré de dire comment les UVA répondront aux nouvelles exigences en matière de réparations. Mais il a noté que l’école avait déjà respecté la première disposition de la loi – pour honorer et identifier les esclaves – avec son Mémorial aux ouvriers asservis dédié le mois dernier.

De retour à Georgetown, les efforts de réparation de l’université jésuite visent à expier la province jésuite locale vendant environ 272 esclaves pour régler les dettes de l’école dans les années 1800.

Ruth McBain, un porte-parole de Georgetown, a déclaré que l’université espérait octroyer les premières subventions d’un nouveau fonds de 400000 dollars par an pour des projets communautaires bénéficiant aux descendants d’esclaves cette année, et qu’elle travaillera avec le campus et les communautés descendantes dans cet effort.

Le lancement récent d’une fondation de «réconciliation raciale» d’un milliard de dollars par l’ordre jésuite qui a fondé l’université est une autre «étape importante dans l’établissement de la confiance et du partenariat» avec la communauté descendante, a-t-elle ajouté.

Mais l’une des principales préoccupations des descendants et des étudiants est de savoir comment les fonds engagés seront dépensés – et si les descendants auront vraiment leur mot à dire dans le processus – selon Shepard Thomas, diplômé de Georgetown l’année dernière et a été parmi les premiers à bénéficier du nouveau statut d’admission hérité de l’école pour les descendants des 272.

“La crainte est que l’université utilise ces fonds à ses propres fins”, a déclaré le jeune homme de 23 ans originaire de la Nouvelle-Orléans. «L’université essaie de contrôler le récit et nous essayons de l’empêcher.»

Davarian Baldwin, un professeur d’études américaines au Trinity College de Hartford, Connecticut, n’est pas optimiste que de nombreux collèges finiront par répondre aux demandes des étudiants et des militants, même avec le renouveau de l’activisme.

«Les universités feront aussi peu que possible», a-t-il déclaré.

En effet, à Brown, les dirigeants d’université ont longtemps vanté le lancement en 2007 d’une dotation au profit du système scolaire public Providence comme un élément clé de son expiation de l’esclavage.

Mais l’université n’a entièrement financé son engagement de 10 millions de dollars au district scolaire en difficulté et géré par l’État l’année dernière après que le maire et d’autres se sont plaints.

Carroll soutient également que l’effort, bien que louable, n’a rien à voir avec l’indemnisation des communautés noires pour l’esclavage. Le district scolaire, après tout, est majoritairement latino.

«Ce n’est pas vraiment une solution», a-t-il déclaré. «D’une certaine manière, c’est encore plus insultant.»

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager