Les Colorado Rapids accueillent les Whitecaps de Vancouver lors de la 34e journée

19/09/2021 à 03:00 CEST

Lundi prochain à 03h00 se jouera le match de la trente-quatrième journée de la Major League Soccer, qui affrontera le Rapides du Colorado et à Whitecaps de Vancouver dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

Les Rapides du Colorado Il atteint le trente-quatrième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le championnat après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Bois de Portland. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 23 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 34 buts pour et 23 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Whitecaps de Vancouver ne pouvait pas faire face à la Bois de Portland lors de leur dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire sur le Rapides du Colorado cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. Avant ce match, le Whitecaps de Vancouver il avait remporté sept des 23 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant 29 pour et 33 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Rapides du Colorado Il a gagné six fois, il a perdu une fois et il a fait match nul quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Whitecaps de Vancouver Il a gagné une fois et a été battu quatre fois dans ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Rapides du Colorado ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Le parc d’articles de sport de Dick et le bilan est de quatre défaites et un nul en faveur de la Rapides du Colorado. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de la Rapides du Colorado, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Rapides du Colorado et le Whitecaps de Vancouver dans cette compétition c’était en mai 2021 et le match s’est conclu sur un score de 0-1 favorable au Rapides du Colorado.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 14 points en faveur de la Rapides du Colorado. Les Rapides du Colorado Il arrive à la rencontre avec 43 points à son casier et occupant la troisième place avant le match. En revanche, les visiteurs totalisent 29 points et occupent la neuvième position de la compétition.