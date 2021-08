Les Colorado Rapids battent le Houston Dynamo au stade BBVA Compass (1-3)

in

15/08/2021 à 04h44 CEST

Le Rapides du Colorado a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-3 contre lui Dynamo de Houston ce dimanche dans le Stade BBVA Compass. Le Dynamo de Houston est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Minnesota United par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe de Denver, le Rapides du Colorado a récolté un nul nul contre le Ville sportive de Kansas, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Houston est onzième à l’issue du match, tandis que la Rapides du Colorado est quatrième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Denverian, qui a libéré la lumière grâce à un but de Aboubakar peu de temps après le début du jeu, en particulier à la minute 5. Mais plus tard, le Dynamo de Houston a réagi et a égalisé le match grâce à un penalty de Picault juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-1.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Rapides du Colorado, qui a réussi à prendre de l’avance dans la lumière avec un peu Quartiers à 60 minutes. De nouveau, il écrivit le Rapides du Colorado, qui a pris ses distances en mettant 1-3 grâce à un but de Galvan à 80 minutes, terminant ainsi le match avec le résultat de 1-3.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Dynamo de Houston ils entrèrent Lassiter, Valentin, couronne, Mémo Rodriguez Oui Bajamitch remplacement Figueroa, Jones, Picault, Dorsey Oui Junqua, Pendant ce temps, il Rapides du Colorado a donné accès à Jonathan Lewis, Galvan, Warner, Mixte Oui Badji pour Quartiers, blond, Prix, Shinyashiki Oui Kaye.

Dans le match, l’arbitre a donné un carton jaune à l’équipe de Denver. Plus précisément, il a montré un carton jaune à blond.

Avec cette victoire, le Rapides du Colorado Il monte à 31 points et se place à la quatrième place du classement, à la place de qualification pour une place qualificative pour le titre. Pour sa part, Dynamo de Houston il reste avec les 18 points avec lesquels il a atteint ce jour de compétition.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Mari & cacute ;, Hadebe, Parker, Junqua (Bajamich, min.83), Dorsey (Memo Rodríguez, min.72), Jones (Valentin, min.64), Vera, Figueroa (Lassiter, min.46), Picault ( Corona, min.64), Maxi Urruti et CarrasquillaRapides du Colorado :Yarbrough, Wilson, Trusty, Abubakar, Price (Warner, min.81), Rubio (Galván, min.63), Rosenberry, Kaye (Badji, min.84), Barrios (Jonathan Lewis, min.63), Bassett et Shinyashiki (Mezquida, min.84)Stade:Stade BBVA CompassButs:Abubakar (0-1, min. 5), Picault (1-1, min. 45), Barrios (1-2, min. 60) et Galván (1-3, min. 80)