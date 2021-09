Les Colorado Rapids font match nul contre les Portland Timbers (2-2)

16/09/2021 à 6h06 CEST

Les Bois de Portland et le Rapides du Colorado ex aequo à deux dans le match qui s’est déroulé ce jeudi dans le Parc de la Providence. Les Bois de Portland Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Whitecaps de Vancouver (0-1) et l’autre devant Dynamo de Houston (0-2) et a pour le moment connu une séquence de trois victoires consécutives. En ce qui concerne l’équipe de Denver, le Rapides du Colorado a récolté un match nul à un contre le LA Galaxie, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe de Portland s’est classée cinquième, tandis que le Rapides du Colorado, de son côté, est troisième à l’issue du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe de Denverian, qui a créé son brillant avec un but de Jonathan Lewis à la minute 64. Cependant, l’équipe de Portland a réagi et a égalisé le match par un but de la mûre à 67 minutes. Cependant, le Rapides du Colorado a pris de l’avance grâce à l’objectif de Quartiers à la minute 87. Mais plus tard, le Bois de Portland a obtenu le match nul grâce à un but de Blanc dans les derniers instants du match, plus précisément en 91, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score final de 2-2.

Le technicien de la Bois de Portland, Giovanni Savarese, a donné accès au champ à Van Rankin, Fochive et Niezgoda remplacement Chara, Des murs et la mûre, tandis que de la part du Rapides du Colorado, Robin Fraser remplacé Lucas Esteves, Mixte, Quartiers et Kellyn Acosta pour Galvan, Shinyashiki, Kaye et Bassett.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les joueurs de Portland ont montré un carton jaune à Blanc, Tuiloma, Des murs et Steve Clark et carton rouge à Tuiloma (2 jaunes). De son côté, l’équipe de Denver a été réprimandée avec du jaune à Sûr, Kaye et Aboubakar.

Après cette égalité en fin de match, le Bois de Portland il s’est placé à la cinquième position du tableau avec 34 points, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le titre. Pour sa part, Rapides du Colorado avec ce point, il a obtenu la troisième place avec 43 points, avec une position qualificative pour une place à élimination directe pour le championnat à la fin du duel.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Rapides du Colorado comme lui Bois de Portland jouera un nouveau match contre lui Whitecaps de Vancouver et le Los Angeles FC respectivement.

Fiche techniqueBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Tuiloma, Paredes (Fochive, min.76), Chará (Van Rankin, min.46), Blanco, Asprilla, Chará (Van Rankin, min.46) et Mora (Niezgoda, min. 94)Rapides du Colorado :Yarbrough, Wilson, Trusty, Rosenberry, Bassett (Kellyn Acosta, min.76), Price, Abubakar, Kaye (Barrios, min.76), Jonathan Lewis, Shinyashiki (Mezquida, min.76) et Galván (Lucas Esteves, min. 57)Stade:Parc de la ProvidenceButs:Jonathan Lewis (0-1, min. 64), Mora (1-1, min. 67), Barrios (1-2, min. 87) et Blanco (2-2, min. 91)