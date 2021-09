Les Colorado Rapids s’imposent après avoir battu l’Austin FC 3-0

30/09/2021 à 5h06 CEST

Les Rapides du Colorado signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Austin lors de la réunion tenue dans le Le parc d’articles de sport de Dick ce jeudi, qui s’est soldé par un score de 3-0. Les Rapides du Colorado Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Toronto FC et avec une séquence de quatre nuls consécutifs dans la compétition. De la part de l’équipe de Los Verdes, le Austin FC est venu de battre 2-0 à LA Galaxie lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’ensemble de Denver est troisième, tandis que le Austin FC Il est treizième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Rapides du Colorado, qui a tiré le coup de canon sur le Le parc d’articles de sport de Dick avec un peu de Jonathan Lewis à la 45e minute. Par la suite, l’équipe de Denver a marqué, prenant ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Mixte quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 47e minute, clôturant ainsi la première mi-temps sur un score de 2-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Rapides du Colorado, qui s’est distancié au tableau d’affichage avec un but de Sûr à 59 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Rapides du Colorado ils sont entrés du banc Lande, Kellyn Acosta, blond, Namli et Shinyashiki remplacement Aboubakar, Prix, Jonathan Lewis, Beitashour et Mixte, tandis que les changements par le Austin Ils étaient Dominguez, Cascante, La mise en réseau, Sébastien berhalter et Stanley, qui est entré par Manny Perez, Romagne, Gaines, Pochettino et Jiménez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Warner par l’équipe de Denverian déjà Gaines, Nick Lima, Stroud et Dominguez par l’équipe de Los Verdes.

Avec cette brillante performance, le Rapides du Colorado Il compte déjà 48 points en Major League Soccer et reste à la troisième place du classement, en accès à une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, Austin FC reste avec les 22 points avec lesquels il a affronté cette trente-septième journée.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Abubakar (Moor, min.67), Rosenberry, Trusty, Beitashour (Namli, min.75), Lucas Esteves, Price (Kellyn Acosta, min.67), Mezquida (Shinyashiki, min.83), Bassett, Warner et Jonathan Lewis (Rubio, min.75)Austin FC :Tarbell, Jiménez (Stanley, min.78), Romaña (Cascante, min.57), Nick Lima, Manny Perez (Domínguez, min.46), Ring, Pochettino (Sebastian Berhalter, min.68), Pereira, Stroud, Gaines (Redes, min.67) et GallagherStade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Jonathan Lewis (1-0, min. 45), Mezquida (2-0, min. 47) et Trusty (3-0, min. 59)