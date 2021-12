Les Colts d’Indianapolis dominent le Pro Bowl 2022 avec sept joueurs

23/12/2021 à 06:44 CET

Les Colts d’Indianapolis C’est l’équipe qui compte le plus de joueurs sélectionnés ce mercredi par la NFL pour le Pro Bowl 2022 qui se jouera le 6 février à l’Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada). Après les Colts, les équipes avec le plus de noms dans le match des étoiles, avec six, sont les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles. Les Ravens de Baltimore, les Browns de Cleveland, les Cowboys de Dallas, les 49ers de San Francisco et les Buccaneers de Tampa Bay suivent avec cinq.

La liste d’Indianapolis est dirigée par son porteur de ballon vedette Jonathan Taylor, candidat au titre de joueur offensif de l’année et MVP de la saison. Il est également le leader des verges par la passe avec 1 518 et 17 touchés au sol. Avec Taylor, les Colts comprennent le joueur de ligne défensive DeForest Buckner, le centre Ryan Kelly; Luke Rhodes et Darius Leonard, secondeurs ; Kenny Moore II, demi de coin et Quenton Nelson, garde.

Le trio de quarts que comptera la Conférence américaine est dirigé par la recrue des Chargers de Los Angeles Justin Herbert, 23 ans, quatrième de la ligue en verges avec 4 058 et 32 ​​touchés, qui disputera sa première fois dans un match des étoiles. Parmi les Chiefs de Kansas City, il y aura Patrick Mahomes, champion de l’AFC en 2021, cinquième en yards obtenus avec 4052 et 30 touchés dans l’année. Ce sera son quatrième Probowl. Compléter la liste Lamar Jackson des Ravens de Baltimore, joueur le plus utile de la NFL en 2019, c’est sa deuxième sélection au match des étoiles.

Le jeu d’épingles de la Conférence nationale le dirige Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers, leader des yards, 4 384, et des touchdowns, 36. Lundi dernier, il a été proclamé détenteur du record solo du plus grand nombre de sélections au Pro Bowl avec 15. En plus du vainqueur de sept anneaux du Super Bowl sera le Green Bay Le vétéran des Packers Aaron Rodgers, 38 ans, trois fois MVP, 30 touchés par an et cette semaine à égalité avec le passeur de tous les temps des Packers Brett Favre pour 442 touchés. Pour compléter la liste, Kyler Murray, 24 ans, des Cardinals de l’Arizona, disputera sa deuxième participation au match des étoiles.

Lundi dernier, la NFL avait découvert les noms de Brady et Taylor ainsi que ceux du défenseur et receveur des Rams de Los Angeles Aaron Donald et Cooper Kupp, ainsi que celui de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce.