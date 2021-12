Les Colts dominent les Cardinals alors qu’Indianapolis remporte le sixième des sept derniers matchs

GLENDALE, Arizona (AP) – Carson Wentz a lancé une paire de passes de touché, Jonathan Taylor a couru 108 verges et les Colts d’Indianapolis ont poursuivi leur poussée de fin de saison avec une victoire de 22-16 contre les Cardinals de l’Arizona samedi soir. .

Les Colts (9-6) ont remporté trois victoires de suite et six de leurs sept dernières. Ils ont remporté la victoire sur la route malgré l’absence du secondeur All-Pro 2020 Darius Leonard – qui a été mis sur la liste de réserve/COVID-19 plus tôt samedi – et de quatre joueurs de ligne offensifs partants.

Wentz a réalisé le plus gros jeu du match au milieu du quatrième quart, lorsqu’il a rebondi dans la poche pendant quelques secondes avant de frapper Dezmon Patmon pour un touché de 14 mètres sur une balle parfaitement placée à l’arrière de la zone des buts. Cela a donné aux Colts une avance de 22-13.

Les Cardinals (10-5) n’ont pas réussi à décrocher une place en séries éliminatoires pour une troisième semaine consécutive et ont une fiche de 3-5 depuis le début de la saison 7-0. Kyler Murray a lancé pour 245 verges et un touché tout en parcourant 74 verges.

Matt Prater, de l’Arizona, a raté deux placements, dont un essai potentiel au début du quatrième quart, et un point supplémentaire.

Les Cardinals ont pris une avance de 13-12 au début du troisième quart lorsque Murray a frappé Antoine Wesley pour un touché de 24 verges, ce qui était le premier de la carrière de Wesley dans la NFL.

Soudain, il incombait à l’offensive patchwork des Colts de produire. Ce n’était pas facile pour une unité qui est entrée dans le match sans trois joueurs de ligne offensive partants. À la fin de la première mi-temps, le plaqueur gauche Eric Fisher et l’ailier rapproché Jack Doyle étaient également sur la touche avec des blessures.

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor (28) célèbre avec Carson Wentz (2) après avoir marqué lors d’un match de football de la NFL contre les Bills de Buffalo à Orchard Park, NY, plus tôt cette saison. (Presse associée)

Les Colts ont réussi à bricoler un entraînement à la fin du troisième quart couronné par un placement de 37 verges pour une avance de 15-13. Indianapolis a pris une pause quelques minutes plus tard au quatrième quart lorsque le panier de 41 verges de Prater a rebondi sur le montant droit.

Cela a mis en place un drive d’Indianapolis en sept parties et 69 verges qui s’est terminé avec Wentz – qui a complété 18 des 28 passes pour 225 verges – se connectant à Patmon.

Les Colts ont connu un excellent départ lorsque Taylor s’est libéré pour une course de 43 verges lors du premier jeu offensif de l’équipe. Le dos de 226 livres a tranché au milieu de la ligne avant de rebondir vers l’extérieur et de gronder sur la ligne de touche droite. Cinq jeux plus tard, Wentz a eu amplement le temps de trouver TY Hilton pour un touché d’un mètre et une avance de 7-0.

Taylor est entré dans le match en tant que premier rusher de la NFL par une large marge avec 1 518 verges au sol. C’est plus de 400 mètres devant Joe Mixon de Cincinnati, qui occupe la deuxième place.

Les Cardinals ont rapidement rebondi après le but des Colts. Murray a simulé un transfert à Jonathan Ward, a fait une belle coupe et a couru 57 verges avant d’être renversé à l’Indy 2. Deux jeux plus tard, Chase Edmonds a percé la ligne pour un touché de 2 verges. Prater a raté le point supplémentaire et les Colts ont gardé une avance de 7-6.

Les Colts ont ajouté une sécurité à la fin du deuxième quart lorsque Murray n’a pas pu gérer un faible snap. Le quart-arrière a ramassé le ballon et l’a lancé hors de la zone des buts et a été appelé pour un échouement intentionnel dans la zone des buts, ce qui est une sécurité automatique.

CARDINAUX BAISÉS

Ce n’était pas une performance nette pour les Cardinals, surtout en première mi-temps. Prater a raté le botté de placement de 51 verges et a également raté un point supplémentaire, l’offensive a eu un revirement sur les downs et a renoncé à une sécurité. Les joueurs de l’Arizona ont été appelés pour sept pénalités avant la pause.

BLESSURES

Colts : Fisher est parti avec une blessure au genou au deuxième quart. Doyle s’est blessé au genou et à la cheville au premier quart G Chris Reed s’est blessé au dos et est parti au deuxième quart. Le centre Ryan Kelly (personnel) était absent pour la troisième semaine consécutive.

Cardinaux : Le porteur de ballon James Conner et le receveur recrue Rondale Moore faisaient partie des inactifs de l’équipe. Conner (talon) a été sélectionné pour le Pro Bowl plus tôt cette semaine après avoir couru 700 verges et 14 touchés. Moore (cheville) a capté 54 passes cette saison. Le CB Marco Wilson (épaule) a été blessé vers la fin de la première mi-temps et n’est pas revenu.

PROBLÈMES COVID

Leonard, le receveur Zach Pascal et la sécurité Khari Willis ont été mis sur la liste COVID-19 plus tôt samedi. Indianapolis avait sept joueurs au total sur la liste.

Les Cardinals manquaient le triple centre du Pro Bowl Rodney Hudson, ainsi que le parieur Andy Lee.

SUIVANT

Colts : accueillez les Raiders le 2 janvier.

Cardinals : rendez-vous chez les Cowboys le 2 janvier.