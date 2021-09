Les combats de Guardiola contre Grealish et Mahrez pour des déséquilibres défensifs

16/09/2021 à 10h15 CEST

“Je suis ravi et reconnaissant envers les joueurs fantastiques que nous avons”, ont déclaré Pep Guardiola en conférence de presse après la victoire contre le RB Leipzig. C’est vrai, c’est une grande équipe, mais la tension sur le terrain et le désir de l’entraîneur catalan de contrôler tous les aspects du jeu, l’a amené à frapper deux énormes “combats” contre Grealish et Mahrez en milieu de match à cause de certains déséquilibres défensifs.

Ils ne pouvaient pas mieux commencer en Ligue des champions. Regroupés dans le redoutable “groupe de la mort”, les “citoyens” ils ont remporté une victoire éclatante contre les Allemands 6-3, avec le premier buteur de Grealish lors de son premier match dans la compétition, et également en tête grâce au nul du PSG à Bruges.

Mais tout cela ne suffit pas pour Pep. Grealish et Mahrez se sont déguisés en buteurs, un chacun, mais tout et donc ils doivent se concentrer davantage sur la défense s’ils ne veulent pas subir les réprimandes de leur entraîneur. C’est ainsi que ‘BT Sport’ l’a expliqué : “Je leur ai dit à la mi-temps comment ils devaient faire ces automatismes défensifs mais ils ne l’ont pas fait. Je sais que ce n’est pas facile parfois, mais un braquage dans une zone dangereuse permet d’atteindre la zone en un ou deux passages. “.

Le footballeur anglais, interrogé à ce sujet sur Sky Sports, a retiré la question et a déclaré que les slogans de son entraîneur sont toujours bien accueillis : “Il s’agissait simplement de travail défensif, je n’en parlerai pas plus.. Pep veut toujours plus offensivement et défensivement et bien sûr, je vais l’écouter.”

L’Algérien, pour sa part, n’a rien révélé de ce dont il a parlé avec son entraîneur, mais certaines des indications qu’il lui a données sont déjà connues : “Quand le ballon est du côté droit, il faut marquer le milieu défensif”, dit Pep, “Mais qu’en est-il de l’autre côté”, a demandé Mahrez: “Fuck the other side” a répondu un Guardiola énergiqueSantpedor a terminé la conférence de presse en soulignant le travail offensif de l’équipe contre un adversaire et un match pas facile. “Pour se reposer et penser à Southampton”, a-t-il déclaré plus détendu.