Les combats intenses s’intensifient, la crise s’aggrave pour Amarinder Singh avant les élections à l’Assemblée du Pendjab 2022

Le Congrès avait constitué un comité de trois membres pour résoudre les différends entre les chefs de parti.

Au milieu d’une rébellion croissante et d’un prétendu factionnalisme, les luttes intestines au sein du Congrès du Pendjab continuent de s’intensifier chaque jour qui passe. Alors que Navjot Singh Sidhu était en désaccord avec le Capt Amarinder Singh, le député du Congrès Pargat Singh avait également exprimé sa préoccupation en disant que le parti pourrait souffrir si les élections de l’année prochaine étaient menées sous la direction du capitaine Singh, un vétéran du parti considéré comme proche du Gandhi. famille. Le Congrès avait constitué un comité de trois membres pour résoudre les différends entre les chefs de parti. Les membres du comité sont Mallikarjun Kharge, JP Agarwal et le secrétaire général de l’AICC, Harish Rawat. Le comité a tenu aujourd’hui sa première réunion avec le chef du Congrès du Pendjab, Sunil Jakhar, connu pour sa proximité avec le capitaine Amarinder Singh ainsi qu’avec Rahul Gandhi.

Parmi les autres dirigeants du Pendjab qui ont rencontré le panel figurent les ministres Brahm Mohindra, Rana Sodhi, Sukhjinder Randhawa, OP Soni, Manpreet Badal, Tript Bajwa, Sunder Sham Arora, Charanjit Channi et Aruna Chowdhry. La crise est principalement due à Navjot Singh Sidhu qui a été expulsé du cabinet de l’État en 2019.

Selon certaines informations, Navjot Singh Sidhu souhaite un retour respectable au Cabinet. Alors qu’il a ouvertement brigué le poste de président du Congrès de l’État, actuellement détenu par Jakhar, il pourrait être réintégré en tant que député CM. Si l’on en croit les rapports, le parti peut opter pour plus d’un poste de CM adjoint pour apaiser les dirigeants et résoudre les différends.

Pendant ce temps, Sidhu avait déclaré le 22 mai qu’il n’avait jamais demandé de poste à personne. « Prouver une rencontre que j’ai eue avec le chef d’un autre parti ?! Je n’ai jamais demandé de poste à personne jusqu’à ce jour. Tout ce que je cherche, c’est la prospérité du Pendjab !! A été invité et offert des places au Cabinet plusieurs fois mais je n’ai pas accepté

Maintenant, notre estimé haut commandement est intervenu, attendra », a-t-il déclaré dans un tweet au milieu de la querelle avec CM Amarinder Singh.

Le comité s’était réuni plus tôt à Delhi samedi et avait décidé d’appeler tous les ministres, les présidents actuels et anciens du Congrès des États, les députés, les députés et autres hauts dirigeants du parti.

Des rapports affirment que certains chefs de parti ont accusé le capitaine Singh de harcèlement. Une autre préoccupation est l’incapacité du gouvernement à poursuivre les coupables de la profanation de Guru Granth Sahib et des tirs de la police lors de la manifestation pacifique. Notamment, le Congrès avait promis de punir les coupables dans son manifeste électoral.

