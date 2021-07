Les combats Lara vs Warrington et Taylor vs Hans peuvent être suivis en direct sur DAZN

La plateforme mondiale de streaming sportif proposera la soirée de boxe qui mettra en vedette le match stellaire entre Mauricio Lara Oui Josh Warrington dans le Stade Emerald Headingley à Leeds (Royaume-Uni) samedi prochain, le 4 septembre. La soirée mettra également en vedette le champion du monde incontesté des poids légers, Katie Taylor, qui mettra toutes ses ceintures en jeu contre le challenger obligatoire de l’IBF, Jennifer Han.

Josh Warrington “Le guerrier de Leeds” (30-1, 7 KOs) a été renversé par le Mexicain Mauricio Lara ‘Bronco’ (22-2, 15 KOs) dans un combat sensationnel à la SSE Arena de Wembley en février, et lors de cette soirée spectaculaire, il tentera de se venger devant un audience dévouée dans la maison du rhinocéros de Leeds dans le plus grand combat de sa carrière.

J’ai jamais été très bavard, j’préfère parler sur le ring

“Je n’ai jamais été très bavarde, je préfère parler sur le ring”, a assuré Lara. «Je vais répéter ma performance du 4 septembre. Frappez une fois, frappez deux fois. Warrington doit savoir que je viens pour lui. C’est une question de fierté. C’est pour le Mexique ». Pour sa part, Warrington explique que cela « a été une période de hauts et de bas, le temps de réfléchir et de me réévaluer. J’ai vu le premier combat une douzaine de fois, je suis prêt mentalement et physiquement pour Mauricio. Ce ne sera pas le même résultat, je veux me venger et réécrire le scénario ».

Je suis de retour avec des entraînements de préparation en Amérique, travaillant dur et concentré sur une autre excellente performance contre un adversaire coriace et expérimenté.

D’autre part, la championne incontestée des poids légers Taylor (18-0, 6 KOs) défendra ses couronnes WBC, WBA, IBF et WBO contre sa dernière challenger obligatoire Jennifer Han (18-3-1, 1 KOs), dans le co- événement vedette, une autre grande étape pour le meilleur de la boxe féminine.

Concernant le combat, Taylor avoue : « Mes derniers combats se sont déroulés à huis clos, et avoir à nouveau du public et de l’extérieur à Leeds va créer une atmosphère très spéciale. Je suis de retour avec des préparatifs d’entraînement aux États-Unis, travaillant dur et concentré sur une autre excellente performance contre un adversaire coriace et expérimenté. » De son côté, Hans est clair : « Je tiens à remercier Katie pour cette opportunité. Profitez de vos ceintures pendant que vous les avez… ».

Les utilisateurs de DAZN pourront suivre tous les principaux matchs de cartes en direct et à la demande. De plus, sur la plateforme, vous pouvez profiter de contenus de boxe originaux tels que ‘Canelo, vers la grandeur’, une revue des détails les plus intimes du boxeur mexicain ; ‘La douce science de Mayweather Jr, qui passe en revue la trajectoire de la légende de l’anneau ; ou alors ‘combattants espagnols, qui présente les meilleurs combats de boxeurs espagnols, tels que Sandor Martín, Kerman Lejarraga ou Andoni Gag

