Les combats qui ont défini Tyson Fury et assuré son héritage en tant que meilleur poids lourd du monde devant Anthony Joshua, Deontay Wilder ou Oleksandr Usyk

L’idée d’un héritage est un concept intrigant pour un boxeur poids lourd qui a déjà assisté à une conférence de presse déguisé en « Batman ».

Pourtant, Tyson Fury n’est pas un simple mortel et sa carrière restera sans aucun doute dans les mémoires des panthéons des grands qui ont honoré ce sport.

Frank Micelotta/FOX

Fury et Wilder ont servi un classique de tous les temps

Né prématurément et avec un faible pourcentage de survie, le «Gypsy King» continue de régner en tant que champion du monde des poids lourds après avoir renversé Deontay Wilder une fois de plus à Las Vegas.

Immédiatement après, le joueur de 33 ans s’est déclaré «le meilleur de cette génération» et peu de gens contesteraient ses incroyables réalisations, améliorées uniquement par les performances.

Peu de gens auraient pu prédire que le cogneur de 6 pieds 9 pouces, une fois rejeté par l’équipe GB en faveur de David Price, deviendrait le combattant le plus charismatique et le plus coloré du pays.

Mais comment Fury a-t-il atteint un statut aussi élevé et laquelle de ses 31 victoires a défini son héritage ? Ci-dessous, talkSPORT identifie les moments qui ont effectivement couronné le «Gypsy King».

.

Le Mancunien reste l’un des meilleurs au monde

John McDermott – 25 juin 2010

En 2009, un Fury brut a combattu le graveleux John McDermott pour le titre des poids lourds anglais dans l’Essex et a reçu une décision controversée. Pour ne rien arranger, un certain Anthony Joshua regardait aussi dans la foule.

À tel point que le journaliste Kevin Mitchell a écrit dans The Guardian : « Honnêtement, je ne me souviens pas d’une pire décision dans le sport » et a demandé l’interdiction de l’arbitre Terry O’Connor pendant six mois.

Lorsqu’ils se sont battus à nouveau un an plus tard, « The Gypsy King » a montré le type de courage et de détermination que les fans ont pris l’habitude de connaître et d’aimer aujourd’hui dans un slugfest qui est rapidement devenu une guerre d’usure.

Après avoir bien commencé le combat au Brentwood Center, un Fury de 270 livres a commencé à se fatiguer et a dû creuser profondément pour écraser son adversaire résistant et conserver son titre.

Ce n’était en aucun cas joli, mais le combat a prouvé qu’il y avait de l’acier sérieux dans le jeu de Fury ainsi que le sens du spectacle impétueux qui lui a presque coûté le premier combat.

. – .

Beaucoup pensaient que McDermott en avait fait assez pour gagner dès le premier combat de Fury

Derek Chisora ​​– 23 juillet 2011

Fury a fait un premier pas en territoire d’élite en 2011 lorsqu’il a affronté Chisora ​​à la Wembley Arena avec les titres des poids lourds britanniques et du Commonwealth en jeu.

Le joueur de 23 ans a montré au monde qu’il appartenait aux échelons supérieurs de la division avec un affichage consommé de la boxe des poids lourds, utilisant sa main gauche principale pour poivrer le visage de Chisora.

Le vétéran était invaincu à ce stade de sa carrière et avait vu des combats proposés avec Wladimir Klitschko s’effondrer à deux reprises au cours des huit mois précédents. Fury a fait passer le Londonien pour un novice.

Avec des scores de 117-112 (deux fois) et 118-111, ce fut une victoire écrasante pour le jeune homme et l’a placé sur le radar de Klitschko, qui a admis qu’il pourrait affronter le vainqueur du futur.

L’Ukrainien ne savait pas que cela se manifesterait bientôt dans la réalité.

.

Le ‘Gypsy King’ a battu Chisora ​​pendant 12 rounds

Steve Cunningham – 20 avril 2013

Fury a fait ses débuts aux États-Unis avec un style époustouflant, escaladant la toile pour gagner – une caractéristique qui deviendrait bientôt trop fréquente.

Cunningham était considérablement plus petit en tant qu’ancien double champion du monde cruiserweight, mais était notoirement difficile après avoir servi dans la marine américaine pendant quatre ans.

Agé de 24 ans, Fury avait juré de » fracasser le visage de Cunningnham » au Madison Square Garden, mais a dû se relever du sol après avoir été pris de froid avec un énorme coup droit qu’il n’a tout simplement pas vu.

« Vous ne pouvez pas nager sans vous mouiller », a ajouté Fury. « Je me suis fait prendre avec une grosse main droite qui se balance et si vous ne les voyez pas venir, vous allez tomber. »

Le jeune a utilisé le tir comme motivation pour intimider et massacrer son plus petit ennemi, marquant un KO au septième tour pour passer à 21-0 avec 15 KO.

.

Fury pourrait être entendu se moquer de l’Américain après avoir été abandonné au deuxième tour

Derek Chisora ​​II – 29 novembre 2014

Lorsqu’il a combattu Chisora ​​pour la deuxième fois, c’était Fury qui était considéré comme un candidat potentiel au titre mondial et son adversaire un combattant sans prétention.

Maintenant 23-0, le « Roi Gypsy » savait qu’il était à une victoire de son rêve de combattre Klistchko et il a infligé une raclée à « Del Boy » qui était aussi brutale que brutale.

Combattant en tant que gaucher, Fury a magnifiquement boxé en tant que plus grand homme de Londres et a continuellement tiré la tête de Chisora ​​en arrière avec des droits et des gauches sous une variété d’angles uniques.

Au milieu des tours, le showboating de Fury a contrarié l’arbitre Marcus McDonnell, qui lui a dit: « Soit on se bat, soit on rentre à la maison ».

Ainsi, le Mancunien a fait exactement cela et a battu Chisora ​​si mal que son coin l’a retiré à la fin du dixième et a laissé Fury avec les titres britanniques et européens des poids lourds.

.

‘Del Boy’ a été battu d’un pilier à l’autre

.

Le «Gypsy King» incroyablement boxé comme gaucher pour le combat à Londres

Wladimir Klitschko – 28 novembre 2015

Si Fury n’avait plus jamais boxé après la nuit de novembre, son héritage aurait bien pu être assuré pour l’affichage à Düsseldorf, en Allemagne.

La rumeur disait que Klitschko, 39 ans, ralentissait, mais peu de combattants Fury pouvaient l’exposer. Après tout, ‘Dr Steelhammer’ était invaincu en 22 combats en 11 ans et livrait son 28e combat pour le titre mondial. C’était le 24e combat de Fury de sa carrière.

Pourtant, tous les jeux d’esprit et la guerre mentale jusqu’à la première cloche ont fait des ravages sur le « freak de contrôle » obsédé par l’Ukraine alors que Fury transformait le concours en un combat aérien et a déconcerté et déconcerté le champion.

Après avoir brisé la résilience de son adversaire, Fury a fondu en larmes puis en chantant alors qu’il récupérait ses ceintures de titre mondial et chantait « Je ne veux pas manquer une chose » d’Aerosmith.

.

Klitschko s’est retrouvé à rompre avec la guerre mentale du Britannique

Sefer Seferi – 9 juin 2018

Le «Gypsy King» manquera trois ans hors du ring en raison de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie, dont il a parlé ouvertement et honnêtement.

À son apogée de 28 pierres, il y avait des moments où il semblait peu probable qu’il se batte à nouveau et sa légende serait consignée à cette seule nuit à Düsseldorf.

Avec l’aide et le soutien de l’entraîneur Ben Davison, il a perdu du poids pour revenir sur le ring devant son public adoré de Manchester et affronter l’Albanais Seferi.

En vérité, c’était une blague de bagarre alors que les deux hommes faisaient la démonstration et regardaient en fait une bagarre éclater dans la foule. Mais ce qui comptait, c’est que Fury a exorcisé ses démons et est remonté sur le ring.

Fury contrôlait sa victoire de retour avant que l’équipe de Seferi ne retire son combattant à la fin du quatrième tour

Deontay Wilder II – 22 février 2020

Le combat qui a défié une nation ; Fury a livré une performance explosive pour arrêter Wilder dans leur match revanche et prouver qu’il était un puncheur.

Après s’être vu refuser de manière controversée une incroyable victoire de retour à peine 14 mois auparavant contre le même adversaire, Fury est devenu un double champion des poids lourds avec un affichage brillamment brutal.

Après avoir parcouru la distance et ne pas avoir pris de décision à Las Vegas, Fury a décidé de montrer au monde qu’il pouvait se battre avec le combattant et a remporté une victoire décisive.

Rejeté comme un « plumeau » par Wilder et son équipe, il a choqué les Américains partout avec son affichage agressif.

Bien sûr, le combat de la trilogie s’avérerait tout aussi bourré d’action, mais il y a eu peu de déclarations plus importantes faites sur un sol étranger que la démolition de Fury en février 2020.

.

L’entraîneur de Wilder, Jay Deas, a insisté sur le fait que Fury ne pouvait pas mettre KO son homme…