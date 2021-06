Les combats séculaires des samouraïs prennent vie grâce à la magie des paravents | La technologie

L’artiste japonais Yusuke Shigeta a recréé par l’animation une bataille mythique peinte il y a plus de 400 ans, et l’affiche sur un immense paravent, simulant les vieilles toiles de l’époque.

La technologie et l’art se sont associés avec succès à d’innombrables occasions. Ici, nous avons un autre test. Une peinture du 17ème siècle qui recrée une bataille entre samouraïs, animée et affichée sur un paravent.

Le travail s’appelle Sekigahara-Sansui-zu-Byobu (Paravent des paysages peints de Sekigahara) et est exposé à l’aéroport international Chubu Centrair, au Japon, dans le cadre d’une exposition organisée par Culture Gate to Japan.

C’est l’œuvre de l’artiste japonais Yusuke Shigeta, qui s’est spécialisé dans transformer les œuvres d’art en créations pixelisées animées par ordinateur. Vous pouvez voir cette reconstitution de une bataille de samouraïs du XVIIe siècle, Dans cette vidéo:

Yusuke Shigeta s’est inspiré d’une toile du XVIIe siècle qui recrée la bataille de Sekigahara, qui est actuellement exposé au Musée d’histoire d’Osaka.

La bataille de Sekigahara a eu lieu le 21 avril 1600 et est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire du Japon. Entre 170 000 et 200 000 guerriers, De samouraïs aux soldats et paysans contraints au combat, ils ont participé à cette bataille épique qui a opposé les deux grandes factions du pays : celle de Toyotori hideyomi, fils d’un des grands unificateurs du pays, et celui du seigneur féodal Tokugawa Ieyasu.

Certains historiens pensent que c’est la plus grande bataille qui ait jamais eu lieu sur le sol japonais. Tokugawa Ieyasu est sorti victorieux, unifiant le pays et mettant fin à une période de plusieurs siècles de guerres entre seigneurs féodaux.

Cette bataille a été recréée sur une toile datée de quelques années plus tard, ce qui a inspiré l’artiste japonais Yusuke Shigeta à transformer la peinture en une animation pixélisée où les personnages sont recréés en 3D, et des algorithmes de simulation de foule sont appliqués, qui interagissent les uns avec les autres.

Au lieu d’afficher le résultat sur un grand écran, Yusuke Shigeta a utilisé un paravent de près de cinq mètres de long, ce qui est bien mieux adapté aux très populaires toiles pliées du 17ème siècle au Japon.

Comme on peut le voir dans la vidéo, c’est comme si la peinture statique d’il y a 400 ans prenait vie sous nos yeux.

Vous pouvez profiter d’autres projets de Yusuke Shigeta basé sur Pixel Art, sur leur site Web.