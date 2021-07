Les combattants de l’UFC «se font visser» par Dana White, dit le légendaire cutman «Stitch» Duran alors qu’il soutient Jake Paul et Jon Jones pour des différends salariaux

Le légendaire cutman Jacob ‘Stitch’ Duran affirme que les combattants de l’UFC se font ’emmerder’ par le patron Dana White et ne paient pas un salaire élevé.

Réputé pour son travail dans les mondes du MMA et de la boxe, Duran a aidé à réparer Tyson Fury, Jake Paul, KSI et même la star hollywoodienne Michael B Jordan lors de son passage à Hollywood.

Jacob ‘Stitch’ Duran s’est de nouveau prononcé contre l’UFC

Le cutman emblématique a quitté l’UFC à l’été 2015 dans des circonstances quelque peu acrimonieuses après avoir dénoncé les inégalités entourant la rémunération des combattants.

En 2014, l’UFC a signé un accord exclusif de six ans avec Reebok, avec la promesse de 70 millions de dollars (51 millions de livres sterling) à partager entre les combattants.

Pourtant, alors que l’accord offrait aux combattants un certain niveau de compensation, il n’offrait rien de tel pour les cutmen, qui étaient également soumis aux mêmes restrictions de ne pas pouvoir porter les logos des sponsors.

Avec un combat pour le titre mondial des poids lourds entre Francis Ngannou et Jon Jones qui s’effondrerait en raison d’un manque de fonds mis à la disposition de «Bones», il semble que l’histoire se répète.

Tyron Woodley gagnera la plus grosse bourse de sa carrière en combattant Jake Paul, malgré un titre mondial UFC

Le jeune frère Paul susmentionné a également annoncé publiquement le président de la promotion, White, et a exigé qu’il paie les combattants ce qu’ils valent.

Et Duran a déclaré à MyBettingSites qu’il pensait que l’organisation devait faire mieux.

Il a déclaré : « L’UFC nous a réunis, nous a rencontrés et nous a acheté un déjeuner et ils nous ont dit qu’en raison de l’accord avec Reebok, vous ne pouviez plus utiliser de sponsors. Je gagnais plus d’argent avec les sponsors que ce que l’UFC me payait.

« Quand ils ont enlevé les sponsors, j’ai essayé de négocier au moins une augmentation de salaire et on m’a dit qu’il n’y avait pas d’argent dans la cagnotte. De toute façon, je ne pouvais pas rester avec eux et c’est à ce moment-là que j’ai parlé.

Il est peu probable que les accusations cinglantes entourant Dana White et l’UFC se dissipent de sitôt

«Les gens savaient que nous étions payés plus pour travailler un spectacle de boxe qu’un événement entier avec l’UFC. En fait, l’un des bras droits de Dana a déclaré : « Nous savons que nous ne vous payons pas assez. »

« Et rien de tout cela n’a changé. C’est assez décevant. Ces gars-là doivent être payés plus.

“Le [UFC] les combattants ne sont pas payés ce qu’ils valent, pas du tout. Ils se font défoncer. Et c’est une bonne chose à propos de ces YouTubers, Ben Askren a été payé 500 000 $ pour ce combat avec Paul.

« Je me souviens de Dana lorsque nous avons commencé à dire : ‘Quand nous gagnons de l’argent, vous en faites. Mais il semble qu’ils gagnent de l’argent mais ne transmettent pas les avantages créés par l’UFC.

Duran a travaillé avec les meilleurs combattants de l’entreprise pendant son séjour là-bas, avant d’être limogé en 2015

“Ils devraient me payer beaucoup d’argent [if I were to return],” il ajouta. “Ça dépend. Je sais que je rapporterais beaucoup de valeur.

« Cela fait combien d’années, six ? Les gens m’arrêtent encore pour des interviews. Cela fait en quelque sorte de moi le visage de la rébellion, le gars qui a parlé.

“Il y a quelques mois, je faisais l’un des spectacles de Top Rank dans la bulle de la MGM et Luiz Dórea – qui avait l’habitude d’entraîner Anderson Silva – il s’approche de moi et me dit:” Stitch, nous les entraîneurs, les combattants nous vous respectons beaucoup parce que vous avez parlé alors que nous ne pouvions pas.

Même Wesley Snipes s’approche de moi et me dit : ‘Hé mec, l’UFC t’a fait du mal.’ Je suis content d’avoir dénoncé des pratiques déloyales.

«Je suis tombé sur l’un des cutmen de l’UFC l’autre jour et il me disait qu’ils recevaient toujours des cacahuètes payées. et pour moi c’est dommage.

«C’est assez décevant et je pourrais presque vous garantir que les ring girls sont payées plus que les cutmen et que les cutmen sont les personnes les plus importantes dans les combats, en particulier en MMA.

“Je suis donc content d’être parti et les choses devraient changer si je revenais.”