Les combattants débutants ont montré la soif de triomphe à San Juan Pantitlán

Eduardo Salmeron a montré sa puissance et sa condition pour monter sur le ring.

MEXIQUE – Les jeunes ont obéi et avec de nombreuses actions ils ont plu au public qui s’est réuni à l’Arena de San Juan Pantitlán. Dans ce qui était un combat donnant-donnant, Eduardo Salmeron a éliminé Diego Gómez en trois manches, dans la division des poids légers.

Le duel s’est bien passé, les deux enchaînant des coups de calibres différents, devenant égaux, mais dans le troisième chapitre Salmeron avec des crochets au visage et au corps a envoyé son adversaire à la toile, qui ne pouvait plus rejoindre avant le décompte de l’arbitre, et ainsi remporter un passionnant duel.

Luis Espinoza Jiménez a également réussi à triompher par la voie courte en trois tours sur Jorge Tejada, dans un bon affrontement qui a reçu les applaudissements du respectable pour la livraison des deux combattants. Le combat était au poids léger.

Gustavo Solano a travaillé dur pour gagner un combat riche en émotions.

Les combats présentés par Winner Circle ont été divertissants, où Rafael Bautista a également éliminé Irving Salazar en deux rounds, en poids welter; Dans un combat de puissance à puissance, Gustavo Solano a battu Camilo Gutiérrez, à 135 livres.

Les femmes Arantza Acosta et Fernanda Salazar, n’étaient pas du tout satisfaites de leur cravate ; le combat de bris d’égalité se profile.

Les femmes ont également fait preuve de pouvoir, et c’est qu’Arantza Acosta et Fernanda Salazar, à égalité dans quatre épisodes de coq, les deux dames n’étaient pas satisfaites de l’égalité et ont demandé au promoteur le combat de bris d’égalité, une situation qui s’est retournée contre le public qui a fait un bon entrée dans l’Arena San Juan Pantitlán.

Juan José Sánchez n’a pas profité de sa plus grande taille et portée, et a été à égalité en quatre tours contre Óscar Navarro, au poids welter; Jesús Estrada Sánchez a battu à l’unanimité un combatif Henry Escobar, au poids welter, en quatre tours; et dans un autre duel féminin, Cindy Reyes a battu Gloria Solís en poids welters.

