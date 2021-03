Les combattants se gardent en sécurité sur un super-yacht de 143 millions de livres sterling avant le choc de Gibraltar … mais ne comparez pas le Body Snatcher à Conor McGregor

Dillian Whyte et Alexander Povetkin se retrouveront coincés entre un rocher et un endroit difficile lorsqu’ils se rencontreront lors de leur match revanche très attendu ce week-end.

Le premier combat a eu lieu au QG de Matchroom, mais ils ont maintenant troqué le jardin arrière d’Eddie Hearn pour Gibraltar – surnommé « The Rumble on the Rock ». Le gouvernement a même commandé une pièce commémorative de 2 £ pour célébrer le combat.

Mark Robinson / Salle de match

Whyte affronte Povetkin dans son match revanche des poids lourds ce week-end après avoir été éliminé par le Russe en août

Le poids lourd britannique Whyte a été choqué par le Russe en août de l’année dernière lorsqu’il a été rattrapé par une lourde main droite au début du cinquième tour et mis KO.

Les deux devaient se rencontrer lors d’un match revanche en novembre, mais Povetkin a été testé positif pour le coronavirus et il a dû être reporté.

Leur deuxième affrontement était alors censé inaugurer la nouvelle année mais, début janvier, la boxe a été suspendue au milieu de la croissance des cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Le promoteur Hearn a ensuite confirmé la nouvelle que le combat avait été repoussé de trois semaines le 20 février et transféré à Gibraltar.

PARI SPÉCIAL: OBTENEZ POURQUOI À 6/1 OU POVETKIN À 20/1 DANS UN ENORME RENDEZ-VOUS

Mark Robinson et Dave Thompson / Boxe Matchroom

Hearn a présenté l’événement principal comme le « Rumble on the Rock » – une référence à l’épopée « Rumble in the Jungle » en 1974

Il a déclaré: «Dans l’environnement actuel, nous devons toujours réfléchir sur nos pieds.

«Nous avons tout fait pour que le 6 mars se réalise, mais avec les nouvelles restrictions de voyage, c’était impossible.

«Maintenant, nous avons quelque chose d’extraordinaire, convaincant et un cadre unique pour l’un des combats poids lourds de l’année.

«Roulez sur le grondement sur le rocher!»

Matchroom a mis en place de nombreuses mesures pour que le combat se poursuive samedi, la carte principale commençant à 22h30.

Voyager à Gibraltar

Matchroom s’assure que tout le monde a voyagé dans le pays avec style en affrétant des jets pour y emmener les combattants et le personnel nationaux.

Whyte a été basé au Portugal, ce qui a causé des problèmes au départ car les restrictions de voyage auraient perturbé son programme de formation.

Mark Robinson et Dave Thompson / Boxe Matchroom

Les combattants basés au Royaume-Uni ont été transportés à Gibraltar en jet privé où un séjour sur un yacht de luxe les attendait.

C’est alors que la décision a été prise de le déplacer à Gibraltar.

Hearn a déclaré à iFTV: «J’ai parlé à l’équipe Povetkin et ils ont compris – ils se sont retirés auparavant avec COVID. Ils étaient satisfaits de Gibraltar. Le ministre des Sports et le ministre en chef sont absolument aux anges.

Le British Boxing Board of Control sera toujours la commission de contrôle de l’événement.

Mark Robinson et Dave Thompson / Boxe Matchroom

Povetkin s’est rendu à Gibraltar à bord d’un jet privé où Whyte a hâte de se venger

« Il n’y a jamais eu un événement de boxe à Gibraltar – il y a donc beaucoup de choses dont ils doivent être satisfaits », a déclaré Hearn. «Nous devons faire appel aux bons médecins et à l’équipe médicale, nous assurer que tout est mis en place avec les hôpitaux locaux.

«Le conseil d’administration sera à travers cela. C’est ce pour quoi ils sont élus. Nous ne voulons pas mettre en place une nouvelle commission qui n’a jamais fait de gros combat auparavant. C’est aussi le territoire britannique.

Le yacht

Whyte et Povetkin resteront dans un super-yacht de 143 millions de livres sterling avant le combat.

Il s’étend sur 465 pieds et mesure sept étages, ce qui en fait l’un des plus grands yachts de la planète.

www.sunborngibraltar.com

Le Sunborn Hotel où héberger Whyte et Povetkin est l’un des plus grands yachts de la planète

www.sunborngibraltar.com

Avec 189 chambres, le super-yacht mesure sept étages et coûte environ 143 millions de livres sterling

Le Sunborn Hotel dispose de 189 chambres, des chambres doubles à la suite penthouse – certaines coûteraient jusqu’à 2000 £ par nuit.

Il y a plusieurs restaurants à bord et il dispose également de son propre casino, spa et salle de remise en forme.

Cela rappelle presque que le yacht Conor McGregor est resté avant d’être battu par Dustin Poirier à Abu Dhabi en janvier.

Le journaliste de Sky Sports Matthew Macklin a fait cette comparaison avec Whyte dans une interview lundi, mais le Body Snatcher n’a pas été trop impressionné.

www.sunborngibraltar.com

Le yacht dispose de nombreux restaurants et ses chambres peuvent coûter environ 2000 £ par nuit

www.sunborngibraltar.com

Il dispose également d’une salle de sport où les combattants peuvent s’entraîner avant samedi L’arène

Le combat aura lieu au complexe sportif Europa Point et l’emplacement est magnifique.

Hearn a publié des photos sur Instagram montrant à quel point les environs du lieu sont impressionnants.

Il a une capacité d’un peu plus de 8 000 personnes et est le stade national de Gibraltar.

C’était auparavant un terrain de cricket du ministère de la Défense et se trouve à la pointe sud de l’île.

Eddie Hearn sur Instagram

Hearn a trouvé sa propre « île de combat » alors que la boxe se dirige vers Gilbratar

Gibraltar Rugby Instagram

L’emplacement magnifique du complexe sportif Europa Point à Gibraltar se trouve à la pointe sud