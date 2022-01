Les combinaisons de héros les plus ennuyeuses

Ce sont quelques-unes des combinaisons de héros les plus ennuyeuses que vous pouvez choisir dans Dota 2.

Certains joueurs de Dota 2 veulent gagner un MMR sans spammer les héros les plus forts d’un patch donné. D’autres veulent simplement s’amuser en jouant avec leurs amis. Dans les deux cas, les joueurs peuvent choisir certains héros connus pour être vraiment ennuyeux à affronter.

Bien que certains d’entre eux ne soient peut-être pas aussi forts par eux-mêmes, s’ils s’alignent ensemble, ils peuvent être un cauchemar pour tous les adversaires. Les options mentionnées ci-dessous sont connues pour leurs capacités de piétinement, ce qui en fait une excellente option pour les pubs.

Venomancien et éternel

La première combinaison de héros qui peut faire de la vie de chaque joueur de carry un enfer est Venomancer et Undying. Ces deux héros sont forts à eux seuls, en particulier Venomancer, qui est souvent l’option de prédilection pour de nombreuses équipes professionnelles. Bien que le héros emprunte généralement la voie médiane, dans ce combo, lui et Undying devraient se rendre sur la voie offlane.

Venomancer n’est pas le héros le plus résistant du jeu, mais il fait des tonnes de DoT, grâce à ses capacités. D’un autre côté, Undying est connu pour être extrêmement difficile à gérer pendant la phase de laning. Lorsqu’ils sont ensemble, ces deux héros peuvent tuer presque tous les duos de transport et de soutien du jeu. Grâce à Tombstone, ils peuvent même plonger très tôt sous la tour ennemie.

Dans cette situation, le carry ennemi tentera de changer de voie ou d’aller dans la jungle. Cela signifie qu’il perdra beaucoup de farm, ce qui donnera suffisamment d’espace aux joueurs principaux de votre équipe. Malheureusement, le combo Venomancer et Undying n’est pas si fort en fin de partie, donc les équipes qui choisissent ces héros devraient essayer de vaincre leurs adversaires aussi vite que possible.

Nécrophos et Immortel

Si Venomancer et Undying ne semblent pas si bien ensemble, peut-être que Necrophos fera un meilleur travail. Ce qu’il est important de garder à l’esprit à propos de ce héros, c’est qu’il est un noyau. En d’autres termes, si vous l’associez à Undying, Necro doit être celui qui cultive, sinon il ne sera pas efficace.

Le principal avantage de l’utilisation de ces héros réside dans les capacités de dégâts et de soins. Les deux héros ont des sorts de guérison, ce qui signifie qu’ils peuvent se maintenir dans la voie et survivre aux ganks. En ce qui concerne les dégâts, les deux ont de bons sorts qui peuvent harceler toutes les voies. En parlant de diable, les deux héros se rendent généralement à l’offlane, où ils pourraient affronter un duo ou un tri-lane.

Lycan et maître des bêtes

Cette combinaison de héros est entièrement différente de celles mentionnées ci-dessus. Pour commencer, ces deux héros ne peuvent pas être sur la même voie s’ils font partie de la même équipe car ils doivent tous les deux cultiver. Cela signifie que le combo commence à fonctionner une fois la phase de laning terminée.

Lycan et Beastmaster fonctionnent bien ensemble pour de nombreuses raisons. Les deux ont des « animaux de compagnie » qui infligent une quantité substantielle de dégâts, et les deux sont bons pour pousser les tours ennemies. En parlant de pousser, c’est ce qui les rend si dangereux, surtout s’ils ont des objets. Une fois rassemblés, ils peuvent facilement abattre n’importe quelle tour en quelques secondes.

Sombre voyant et Slark

DS et Slark est une autre combinaison de héros qui peut bien fonctionner dans certaines situations. Ce n’est pas non plus quelque chose que les gens devraient utiliser pendant la phase de laning, car les deux héros sont des noyaux et ils doivent cultiver. Cependant, une fois la phase de laning terminée, la carapace de Dark Seer et le caractère insaisissable de Slark en font l’un des combos les plus meurtriers du jeu.

Slark est l’un des carrys les plus puissants de Dota 2 car il peut faire beaucoup de dégâts et survivre beaucoup plus longtemps que les autres héros d’agilité. Le fait qu’il puisse faire encore plus de dégâts et obtenir « Surge » de DS le rend encore plus compliqué à vaincre, surtout dans les longs combats. N’oublions pas non plus que Slark vole les statistiques de ses adversaires après chaque attaque.

Chen et Enigma

Pendant que nous parlons de pousser, nous avons deux héros supplémentaires qui peuvent très bien faire ensemble – Chen et Enigma. À première vue, ils ne semblent pas très bons car tous deux ont besoin d’utiliser la jungle pour être efficaces. Cependant, Enigma est aussi un offlaneur solide qui peut très bien se débrouiller sur la voie, à condition qu’il soit prudent.

Grâce à la chair de poule neutre de Chen et aux serviteurs d’Enigma, ces deux héros ont l’une des meilleures capacités de poussée du jeu. De plus, les deux héros ont des sorts AoE, ce qui signifie qu’ils font des merveilles lors des combats en équipe.

Jakiro et le Vide sans visage

À première vue, ces deux héros semblent totalement différents. Jakiro est généralement un support qui peut également aller au milieu dans certaines situations. D’un autre côté, Faceless Void est connu pour être l’un des meilleurs carrys du jeu. Fait intéressant, le héros peut également prendre le large et se débrouiller plutôt bien contre la plupart des héros.

La raison pour laquelle Jakiro et Void travaillent bien ensemble sont les ultimes des deux héros. Chronosphère et Macropyre sont excellents ensemble et peuvent causer de graves dégâts lors des combats en équipe. Malheureusement, ces deux capacités ne sont efficaces que si elles sont utilisées correctement. Cela signifie que la personne qui choisit Faceless Void doit décrocher de bons ultimes.

Huskar et éblouir

Dans un article où nous voulons couvrir les combinaisons de héros ennuyeuses, nous devons inclure Huskar dans au moins l’une d’entre elles. C’est probablement l’un des héros principaux les plus dangereux que vous ayez à affronter dans la phase de laning. Lorsque vous ajoutez Dazzle à l’équation, il est facile de comprendre pourquoi ce combo a survécu avec succès à l’épreuve du temps. Même s’il n’a pas été dans la méta depuis plusieurs années, les gens choisissent régulièrement Huskar et Dazzle.

Ce qui rend la combinaison si dangereuse, c’est que Huskar peut utiliser ses capacités, grâce à la tombe de Dazzle. En d’autres termes, le héros peut rester avec des PV bas la plupart du temps, ce qui lui permettra de faire plus de dégâts.