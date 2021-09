Les COMBYPERSONS de Betfair pour la journée de ce mercredi

22/09/2021 à 11h23 CEST

pari

Manchester United contre West Ham United

Mercredi, 20h45

Le duel de ce dimanche se répète, qui s’est terminé par la victoire déchirante de Manchester United. Cette fois, nous allons à Old Trafford et en Coupe de la Ligue, ce qui signifie que les ‘Hammers’ récupèrent Michail Antonio, son meilleur buteur, pour l’attaquant, tandis que United peut reposer un Cristiano qui, au cours des dix derniers jours, et à 36 ans, a disputé trois matchs et marqué quatre buts.

Malgré l’absence possible de Cristiano dans le onze de départ, United est très préféré, avec d’autres alternatives comme Edinson Cavani, Mason Greenwood et Anthony Martial, en plus de la forme de Jesse Lingard, qui crie depuis plus de minutes.

La COMBIPARTIDO Ce que nous recommandons est le suivant : United gagne en 90 minutes + Les deux équipes marqueront + United effectuera six tirs ou plus entre les trois bâtons à [4.02].

Chelsea contre Aston Villa

Mercredi, 20h45

Le champion d’Europe cherchera à se qualifier pour les huitièmes de finale à domicile et contre une Aston Villa qu’il avait déjà tabassé sur cette même étape il y a quelques jours. Avec un fantastique Romelu Lukaku, Chelsea bat Villa 3-0, à qui ont manqué ses joueurs argentins Emiliano Martínez et Emi Buendía, mis en quarantaine en Croatie.

Les Villains ont déjà récupéré toutes leurs troupes et remporté le match le plus important pour eux ce week-end contre Everton, alors qu’ils affronteront maintenant un Chelsea qui a une bonne occasion de donner des minutes aux joueurs de deuxième ligne.

COMBIPARTIDO: Moins de 3,5 buts + handicap +2 pour Aston Villa + Match nul à la mi-temps à [3.23].

Wolverhampton Wanderers contre Tottenham Hotspur

Mercredi, 20h45

Enfin, nous nous rendons au stade Molineux pour le match le plus équilibré de cette journée, avec Nuno Espirito Santo retourner dans ce qui était sa maison. Les loups ne connaissent pas un bon début de saison, avec une seule victoire en cinq matches de championnat, tandis que les ‘Spurs’ ont très bien commencé, avec trois 1-0 d’affilée, mais ils en ont déjà deux 3-0 d’affilée.

C’est un deuil des nécessiteux et c’est pourquoi nous prévoyons un match serré avec deux équipes sans grande envie de risquer.

COMBIPARTIDO: Tottenham se qualifiera + Moins de 2,5 buts + Les deux équipes ne marqueront pas à [4.03].