Les commandements Eastern et Andaman Nicobar de l’armée indienne ont de nouveaux commandants

Le lieutenant-général Ajai Singh. (Source de la photo : ministère de la Défense)

Dans le contexte de l’impasse actuelle entre l’Inde et la Chine le long de la ligne de contrôle réel (LAC), le plus important commandement oriental a reçu un nouveau commandant, le lieutenant général Manoj Pande.

Il a pris la direction mardi du lieutenant-général Anil Chauhan qui a pris sa retraite en tant que commandant de l’Est lundi. Le commandement oriental s’occupe de l’ALC critique avec la Chine et des frontières avec le Myanmar à l’est ainsi que des opérations anti-insurrectionnelles au nord-est.

En savoir plus sur le Lt Gen Pande

Il dirigeait le seul commandement des trois services du pays, le commandement Andaman et Nicobar (ANC) jusqu’au lundi 31 mai 2021 et devrait devenir le plus haut placé dans la hiérarchie de l’armée indienne lorsque l’actuel chef de l’armée, le général MM Naravane, prendra sa retraite en 2022.

Et, selon la tradition, le plus âgé devient le chef d’état-major de l’armée. S’il devient chef, il créera une sorte d’histoire. Pourquoi? Parce qu’il n’y a jamais eu de chef du Corps of Engineers.

Il est ancien élève de la National Defense Academy et a été nommé en décembre 1982 dans le Corps of Engineers (The Bombay Sappers).

Il reprend le commandement de l’Est en tant que vétéran de la région. Il a l’expérience de travailler dans diverses capacités dans la région – le commandant du 4e corps basé à Tezpur qui s’occupe des opérations de LAC et de contre-insurrection.

A servi comme état-major de brigade (opérations) au quartier général du commandement de l’Est et a été major de brigade d’une brigade de montagne dans le nord-est, en poste le long de la LAC et dans des opérations de contre-insurrection.

Parmi les autres commandements, citons le 117e Régiment du génie lors de l’opération Parakram dans le secteur de Pallanwala au Jammu-et-Cachemire, le long de la ligne de contrôle (LOC).

Diplômé du Staff College, Camberley (Royaume-Uni), a suivi les cours du Higher Command (HC) et du National Defense College (NDC).

Commandait une brigade du génie dans le théâtre occidental, qui faisait partie du Strike Corps.

Commandé la 52e brigade d’infanterie qui a été déployée le long de la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire, 8e division de montagne dans la zone de haute altitude de l’ouest du Ladakh.

Selon l’armée, il a servi comme ingénieur en chef dans la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée. A été nommé directeur général supplémentaire de la Direction des opérations militaires au quartier général de l’armée et chef d’état-major du Commandement sud.

Andaman et Nicobar

L’ANC sera désormais dirigé par le Lt Gen Ajai Singh, qui sera le 16e Commandant en chef du Commandement Andaman et Nicobar (CINCAN). Actuellement, le commandement, qui subit une énorme mise à niveau de l’infrastructure, joue un rôle essentiel dans la région de l’océan Indien et surveille les activités belligérantes chinoises dans la région. Ce commandement jouera un rôle très critique dans la théâtralisation prévue des forces armées indiennes.

En savoir plus sur le lieutenant général Ajai Singh

Avant de prendre la relève en tant que CINCAN, le lieutenant-général Singh dirigeait l’un des corps d’intervention qui visait le 10e corps basé au Pakistan – Bathinda.

Il est un officier de l’armée de 5e génération et est un officier de cavalerie/corps blindé, et selon l’armée indienne, il vient d’une famille qui est en service depuis environ 162 ans depuis le 13 septembre 1858. Il a été commissionné dans le 81e régiment blindé, un régiment élevé par son défunt père.

En plus de rédiger deux études majeures liées aux opérations et à la réorganisation du QG de l’armée, il a occupé divers postes dans les six commandements de l’armée indienne à travers le pays ainsi que dans le commandement de la formation de l’armée.

A servi en tant qu’observateur militaire en Angola dans le cadre de l’affectation de l’ONU et a effectué des missions de volontariat avec l’infanterie pour des opérations de contre-insurrection non seulement dans la vallée du Cachemire mais aussi dans le nord-est.

Affecté à un bataillon de l’infanterie légère Maratha, et à cette époque commandait une compagnie de fusiliers dans les opérations Vijay (Kargil) et Meghdoot (Siachen Glacier). Il est récipiendaire de la Mention élogieuse du chef de l’armée pour bravoure.

DG supplémentaire à la Direction des opérations militaires et a été directeur général (DG) de la planification financière. Et a également été DG de la formation militaire.

En savoir plus sur le Lt Gen Chauhan

Dans la région orientale du pays, il a dirigé la riposte de l’armée contre l’agression chinoise le long de l’ALC depuis avril dernier.

Avant de rejoindre le commandement oriental en 2020, il était directeur général des opérations militaires (DGMO).

Il était l’un des principaux architectes de «l’opération Sunrise» dans laquelle les armées indiennes et birmanes avaient mené une action coordonnée contre des groupes d’insurgés qui opéraient près de la frontière entre deux pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.