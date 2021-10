Les commandes d’AirPods 3 et de chiffons de polissage commencent à être expédiées aux clients

Demain est la date de lancement officielle des AirPods 3 et des accessoires comme le chiffon de polissage à 19 $ d’Apple, et les commandes ont maintenant commencé à être expédiées aux clients avant le jour de livraison du mardi.



Plusieurs utilisateurs de Twitter et lecteurs de MacRumors ont confirmé que leurs ‌AirPods 3‌ ont été expédiés aujourd’hui après être restés dans le statut « Préparation à l’expédition » pendant plusieurs jours.

Nous avons également entendu de plusieurs personnes que leurs chiffons de polissage sont en route. Le chiffon de polissage à 19 $ est l’un des articles les plus limités d’Apple à l’heure actuelle et les commandes passées aujourd’hui n’arriveront pas avant janvier. Les magasins ne proposent pas le chiffon de polissage pour le moment, et il n’est pas clair si les points de vente au détail auront des stocks demain.

Dernières nouvelles : mon chiffon à polir a été expédié. – Frank McShan (@frankmcshan) 25 octobre 2021

Quant aux ‌AirPods 3‌, ceux-ci sont plus largement disponibles. Les commandes passées aujourd’hui seront livrées la semaine prochaine et les magasins Apple devraient avoir des stocks demain. Les ‌AirPods 3‌ sont au prix de 179 $.

Les critiques d’AirPods 3 viennent de paraître aujourd’hui et ont été très positives, les critiques louant le nouvel ajustement profilé amélioré, la qualité sonore optimisée, les fonctions Adaptive EQ et Spatial Audio et la longue durée de vie de la batterie.

