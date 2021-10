Les commandes d’Apple Watch Series 7 commencent le vendredi 8 octobre

Apple a annoncé que les commandes d’Apple Watch Series 7 ouvriraient ce vendredi 8 octobre. Les premières commandes seront livrées à partir d’une semaine plus tard, le 15 octobre.

Apple a annoncé le nouveau modèle lors de la keynote de l’iPhone 13, mais n’a pas précisé à quel moment il serait mis en vente…

La société a maintenant donné les détails.

Apple a annoncé aujourd’hui que l’Apple Watch Series 7, dotée de l’écran Apple Watch le plus grand et le plus avancé jamais conçu – et d’un écran Always-On Retina repensé avec une surface d’écran nettement plus grande et des bordures plus fines – sera disponible à la commande à partir du vendredi 8 octobre à 5 heures du matin. PDT et disponible en magasin à partir du vendredi 15 octobre.

Le design de l’Apple Watch Series 7 est affiné avec des coins plus doux et plus arrondis, et l’écran a un bord de réfraction unique qui donne l’impression que les cadrans et les applications en plein écran se connectent parfaitement à la courbure du boîtier.

Avec seulement 1,7 mm d’épaisseur, les bordures plus étroites de l’Apple Watch Series 7 maximisent la surface de l’écran tout en modifiant au minimum les dimensions de la montre elle-même. L’Apple Watch Series 7 dispose également d’une interface utilisateur optimisée pour un écran plus grand, d’un nouveau clavier QWERTY et de deux cadrans de montre uniques – Contour et Modular Duo – conçus spécifiquement pour le nouvel appareil. Les utilisateurs bénéficient de la même autonomie de 18 heures toute la journée, désormais complétée par une charge 33 % plus rapide.

Disponible en tailles 41 mm et 45 mm, l’Apple Watch Series 7 est l’Apple Watch la plus durable jamais conçue, avec un cristal avant plus solide et plus résistant aux fissures. C’est la première Apple Watch à avoir une certification IP6X pour la résistance à la poussière et à maintenir un indice de résistance à l’eau WR50.

L’Apple Watch Series 7 présente cinq superbes nouvelles finitions de boîtier en aluminium, dont minuit, lumière des étoiles, vert et un nouveau bleu et (PRODUCT)RED, ainsi qu’une gamme de nouvelles couleurs et styles de bracelets. Les modèles en acier inoxydable sont disponibles en acier inoxydable argent, graphite et or, ainsi que l’Apple Watch Edition en titane et titane noir sidéral.

Apple Watch Nike et Apple Watch Hermès présentent également de nouveaux bracelets et cadrans exclusifs, et Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 continuent dans les couleurs existantes.

La toute dernière Apple Watch continue d’offrir des outils indispensables pour la santé et le bien-être, notamment un capteur cardiaque électrique et une application ECG, ainsi qu’un capteur et une application d’oxygène dans le sang. watchOS 8 aide les utilisateurs à rester en bonne santé, actifs et connectés grâce à de nouveaux types d’entraînement, à la nouvelle application Mindfulness, à des fonctionnalités d’accessibilité innovantes, à un meilleur accès avec Apple Wallet et à davantage de fonctionnalités avec l’application Accueil, ainsi que des améliorations apportées aux applications Messages et Photos.