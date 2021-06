Les commandes de théâtre doivent être intégrées de manière transparente grâce à des concepts tels que les opérations multi-domaines (MDO), selon un expert.

Initialement, une étude détaillée de tous les aspects des méthodes de combat est réalisée pour tirer parti des avantages de chaque arme de service lorsqu’elle est déployée dans le commandement de la force interarmées. (Photo d’archive : .)

Des délibérations entre les trois services et autres parties prenantes sur les commandements de théâtre militaire proposés se sont réunies à New Delhi mardi 22 juin 2021 dans le but de résoudre tous les problèmes avant que le dossier ne soit transmis au Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS).

Qui a participé aux discussions approfondies?

Chef d’état-major de la Défense (CEMD) Gen Bipin Rawat, chefs/vice-chefs de service, également représentants de trois autres ministères, dont la Défense, l’Intérieur et les Finances. Et d’autres hauts fonctionnaires.

Les rapports indiquent que l’Indian Air Force (IAF) n’est pas encore à bord.

Histoire à ce jour…

Bien que des études approfondies aient été menées, il reste encore du temps avant que les commandes tri-service intégrées puissent être déployées. “Il y a des inquiétudes liées à de nombreux aspects des commandements de théâtre proposés, notamment le partage des actifs, l’interopérabilité et l’interopérabilité, a expliqué un officier supérieur sous couvert d’anonymat.”

Alors que l’armée et la marine sont pleinement d’accord avec les plans qui ont été approuvés aux plus hauts niveaux, des rapports indiquent que l’IAF est opposée au concept.

Selon Milind Kulshreshtha, analyste stratégique et expert C4I, « les commandements de théâtre doivent avoir des verticales comme le commandement maritime, le commandement de la défense aérienne, etc. pour s’imprégner des concepts de guerre interarmées de chacun des domaines terrestre, aérien et maritime. Bien que séparés verticalement en termes de spécialisation, ces commandements de théâtre doivent être intégrés de manière transparente grâce à des concepts tels que les opérations multi-domaines (MDO). Une solution MDO cultive « l’interopérabilité » et garantit une réponse efficace contre des cibles en temps réel qui se déplacent rapidement dans une structure de défense à plusieurs niveaux. »

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, l’Inde a étudié divers modèles de guerre occidentaux et chinois, depuis l’entrée en fonction du tout premier chef d’état-major de l’Inde, le général Bipin Rawat. Il a défini ses priorités pour l’exécution de la synergie entre les trois services d’ici 2020. Peu de temps après sa prise de fonction, il avait demandé une proposition pour un commandement de la défense aérienne d’ici la fin de 2020. Il avait également annoncé que l’armée indienne achèverait le processus de théatrisation en 2023. La Chine a déjà établi des commandes au niveau du théâtre.

Pourquoi cela est-il fait?

L’idée est de rationaliser les ressources de guerre, l’efficacité des exécutions et de faire face à la menace d’une guerre sur deux fronts. Cela signifie que les commandements de théâtre proposés dépendront fortement de l’interopérabilité entre les différentes unités des trois services, ce qui n’est pas encore disponible.

Intégration avec l’IAF – ce qui est nécessaire

Pour les opérations inclusives avec les ressources de l’IAF sous un seul commandement de théâtre, il est nécessaire que l’armée de terre introspective ses doctrines et concepts de guerre.

Il doit y avoir une intégration numérique des unités de chars avec les avions de chasse de l’Indian Air Force (IAF) qui, pendant la guerre, voleront dans un rôle de soutien aérien.

Pour une exploitation efficace des ressources aériennes, l’armée indienne doit inclure les tactiques défensives et offensives de l’IAF dans ses propres schémas d’opérations en temps réel.

Chaque commandement de théâtre devrait mettre davantage en évidence ses lacunes en matière d’interopérabilité interservices.

Cela signifie que les opérations conjointes entre l’armée et l’IAF sont plus qu’une organisation hiérarchique pour communiquer les ordres dans la guerre interopérable moderne.

Pour répondre à certaines préoccupations comme l’inclusion des forces paramilitaires qui relèvent du ministère de l’Intérieur, un comité spécial a été mis en place qui comprenait les vice-chefs des trois services, le chef d’état-major de la défense intégrée, le président du comité des chefs d’état-major . Il y a aussi des représentants d’autres ministères concernés.

Quels sont les nouveaux défis ?

La grande question qui a émergé avant que la proposition ne soit soumise au Comité du Cabinet sur la sécurité pour approbation après plusieurs séries de réunions entre les services – les commandes du théâtre devraient-elles être basées sur des pays (des adversaires comme le Pakistan et la Chine) ou des défis.

Financial Express Online avait signalé plus tôt que le bureau du CDS souhaitait s’installer – le commandement du théâtre maritime et le commandement de la défense aérienne bientôt.

Des sources indiquent que le concept de commandement du théâtre pourrait être annoncé plus tôt que le calendrier visé de 2022.

Les États-Unis, qui ont été le premier pays au monde à déployer les commandes de théâtre, ont mis neuf ans. S’exprimant sous couvert d’anonymat, un officier supérieur a expliqué : « Il semble y avoir une ruée pour mettre en place les commandements de théâtre et leur structure. Alors que beaucoup plus doit être clarifié et étudié avant que ce concept ne fructifie.

En Inde, toutes les parties prenantes ne sont pas sur la même longueur d’onde et plusieurs séries de discussions sont en cours pour tenter d’embarquer tout le monde et il faut une stratégie de guerre unifiée avec des moyens et des forces intégrés.

L’implication du ministère des Finances dans les discussions est importante car il y a la question de l’intégration des structures ainsi que la mise en place des différents théâtres. Ceux-ci ont aussi des ramifications financières.

Qui rend compte à qui ?

Une autre question majeure en cours de discussion est la question de savoir à qui relèvent les commandants des différents théâtres ?

Comme cela a été signalé précédemment, cinq théâtres devraient être formés : le commandement du théâtre maritime, le commandement de la défense aérienne, le théâtre terrestre de l’Est, le théâtre terrestre du nord (Jammu-et-Cachemire, Ladakh et secteur central) et le théâtre terrestre occidental centré sur le Pakistan.

Vue d’expert

Milind Kulshreshtha, analyste stratégique et expert C4I, déclare : « Les opérations multi-domaines (MDO) sont un paradigme bien établi pour atteindre une philosophie d’engagement en couches basée sur les capacités spécialisées de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air. MDO évolue en gardant à l’esprit les capacités présentes et futures des adversaires connus. Le concept aligne les ressources pour atteindre une supériorité multi-domaines, avec des améliorations constantes qui se produisent grâce à des exercices militaires. Initialement, une étude détaillée de tous les aspects des méthodes de combat est réalisée pour tirer parti des avantages de chaque arme de service lorsqu’elle est déployée dans le commandement de la force interarmées.

« Avant même que les commandements de théâtre ne soient pris en compte, d’autres technologies de base pour les opérations conjointes telles que la fusion de données pour une image opérationnelle commune (COP), etc. doivent également être mises en évidence. Conformément à l’éthique militaire tant attendue, une fois que le commandement du théâtre sera lancé, il deviendra une course contre la montre pour chaque bras de service pour opérationnaliser ces réseaux. Par conséquent, un cadre technologique bien pensé pour les protocoles de réseau communs, la liaison de données tactique, l’interopérabilité, etc. peut être considéré comme un point de départ commun. Une fois que les points communs des équipements tels que le réseau de communication numérique, les équipements de fusion de données, les radars et diverses autres technologies sous-jacentes sont définis de manière exhaustive, le budget de la défense pourrait être affecté à l’achat centralisé de tels équipements pour l’interopérabilité et bénéficier d’économies d’échelle », explique M. Kulshreshtha.

Selon lui, « Les réseaux de communication modernes sur terre, air et mer dépendent déjà fortement de la diversité des constellations de satellites et de l’automatisation numérique. La marine indienne se concentre principalement sur l’établissement d’un réseau de communication assuré pour les combattants de guerre maritime. Ce ne sera pas seulement une technologie contemporaine, mais aussi un futur capable de répondre aux demandes d’échange d’informations des débits de données élevés et rigoureux (comme les futurs systèmes compatibles avec l’IA). De plus, ces technologies devraient être interopérables non seulement avec les commandements conjoints, mais également avec les forces opérationnelles multinationales en mer. »

Pendant ce temps, « une organisation distincte de sous-ensembles pour l’espace et le cyberespace peut être envisagée dans le domaine de chaque commandement de théâtre. Cependant, ces secteurs verticaux technologiques pourraient être contrôlés de manière centralisée car ils ont le potentiel de devenir un commandement spatial à part entière et des commandements de guerre cybernétique dans un avenir proche », conclut M. Kulshreshtha.

