Les commandes de vaccins COVID-19 à New York apportent des incertitudes aux détaillants – WWD

Les détaillants de la ville de New York pourraient être les prochains à exiger des vaccins COVID-19 pour les clients et les travailleurs.

Mardi, le maire de New York, Bill de Blasio, a exigé la preuve des vaccinations COVID-19 des employés et des clients des restaurants intérieurs, des gymnases et des centres de divertissement, un jour après avoir imposé des vaccinations pour toutes les nouvelles recrues de la ville.

Maintenant, le nouvel ordre, qui entrera en vigueur le 16 août, oblige les commerçants de la ville à se dépêcher de déterminer s’ils doivent réagir d’une manière ou d’une autre et s’ils seront également, à un moment donné, contraints d’exiger une preuve de vaccination des clients et des employés. . Au milieu des craintes croissantes de la variante Delta, les détaillants sont tenus d’intensifier leurs efforts de commerce électronique et de marketing en ligne, d’intensifier la distanciation sociale et d’acheter en ligne, de récupérer les services en magasin et de doubler la désinfection des magasins.

Même sans aucune exigence supplémentaire imposée aux détaillants, l’augmentation des cas de la souche Delta pourrait décourager les acheteurs de visiter les magasins et les centres commerciaux, et atténuer les perspectives de la rentrée scolaire et des vacances dans le commerce de détail. La pénurie de main-d’œuvre du pays et les goulots d’étranglement dans les ports pourraient également nuire au commerce de détail dans les semaines et les mois à venir.

“En ce moment, nous examinons les nouvelles directives pour voir comment elles impactent notre approche”, a déclaré une porte-parole de Nordstrom, qui exploite un magasin phare pour femmes et un magasin pour hommes sur Broadway et la 57e rue à Manhattan, ainsi que Rack off. -prix et Nordstrom Centres de services locaux autour de la ville.

Macy’s n’a fait aucun commentaire sur les mandats de la ville de New York en particulier, mais un porte-parole a déclaré qu’à compter de mercredi [Aug. 4], Macy’s Inc. exigera des masques pour tous les collègues dans les états à haut risque (rouge) et à risque substantiel (orange) tels que définis par le Center for Disease Control and Prevention ou comme mandaté par les ordonnances locales. “Pour nos clients, notre politique actuelle reste inchangée”, a déclaré le porte-parole. «Les masques sont recommandés pour les clients vaccinés dans nos magasins, sauf là où les mandats étatiques ou locaux l’exigent. Les masques sont obligatoires pour les clients non vaccinés dans tous les magasins. »

Le maire n’a imposé aucune ordonnance COVID-19 aux détaillants ou aux centres commerciaux, indiquant lors de sa conférence de presse mardi matin que la ville est “très volontairement concentrée sur les endroits où les gens allaient pour le plaisir qui n’étaient pas les services les plus essentiels et où nous pensons qu’il y a un particulier besoin parce que les gens sont à proximité, mangent, boivent, font de l’exercice, quoi que ce soit. C’est un endroit très, très important pour faire ce changement. »

Il a cependant déclaré que la ville « examinera désormais d’autres domaines également, d’autres types d’entreprises et examinera absolument s’il est logique de faire quelque chose de similaire, mais c’était le bon endroit pour commencer, et un endroit où je pense nous allons avoir un impact particulièrement profond.

S&P Global Ratings a publié mardi un rapport indiquant que l’augmentation des cas de la variante COVID-19 Delta dans de nombreuses régions des États-Unis et les nouvelles directives sur les masques des Centers for Disease Control, même pour les personnes vaccinées, signifient que le commerce de détail et les restaurants sont dans un autre tour potentiel de mandats de distanciation sociale qui pourraient entraver la poussée de réouverture complète.

Cependant, S&P a tempéré ses perspectives, déclarant que l’impact d’une résurgence du virus serait « pâle par rapport à 2020 et qu’une récession économique est encore peu probable. Au lieu de cela, nous pensons que les commerces de détail et les restaurants resteraient ouverts avec des poches régionales de limitations de capacité. Nous pensons que la peur du virus et le rétablissement des mandats de distanciation sociale auraient probablement un impact variable dans l’ensemble du secteur, mais resteraient largement gérables pour de multiples raisons. » Ceux-ci inclus:

• Il est peu probable que les consommateurs abandonnent facilement leurs activités hors domicile redécouvertes. «Ils peuvent limiter à contrecœur les expériences extraordinaires comme les voyages ou les événements spéciaux et restreindre certaines interactions en personne, mais nous pensons qu’ils continueront à s’engager dans des activités où ils peuvent toujours pratiquer la distanciation sociale, y compris les magasins et les restaurants avec condescendance.»

• Les consommateurs ont appris à faire leurs achats en toute sécurité, et les commerces de détail et les restaurants ont appris à fonctionner tout en protégeant la sécurité des clients. Les consommateurs qui se méfient des achats en personne retourneraient probablement aux canaux numériques avec lesquels ils ont eu du succès en 2020. Le commerce électronique en pourcentage du total des ventes au détail aux États-Unis a grimpé à 16% pendant la pandémie, contre environ 11% avant la pandémie.

• Les chiffres de détail mensuels du US Census Bureau brossent un tableau des consommateurs en pleine séance de shopping, ce qui n’est pas étonnant compte tenu des 2,3 billions de dollars d’économies excédentaires qu’ils ont accumulées grâce aux expériences manquées pendant la pandémie et aux transferts gouvernementaux.

Tout en déclarant que la plupart des restaurants, détaillants et entreprises de produits de consommation continuent de bénéficier des dépenses de consommation, « la variante Delta pourrait nuire aux perspectives de reprise de certains émetteurs, en particulier ce que les consommateurs achètent et comment. Les émetteurs avec des perspectives négatives pourraient ne pas être en mesure d’éviter une dégradation », a déclaré S&P.

«À New York, où des mandats de vaccination sont désormais imposés à certaines entreprises privées telles que les restaurants et les gymnases, je ne serais pas surpris si de grands détaillants tels que Macy’s et Nordstrom le faisaient également, bien qu’ils préféreraient la” couverture “de un mandat de maire », a déclaré Greg Sterling, vice-président d’Insights chez Uberall, un fournisseur de logiciels aidant les entreprises à améliorer leurs opérations en ligne et leurs connexions avec les consommateurs.

“Une telle règle pourrait aliéner certains clients, mais la plupart l’accueilleraient probablement dans une ville majoritairement pro-vaccin”, a déclaré Sterling à WWD. “Et une fois que les grands détaillants ont adopté un” passeport pour les vaccins “, les concurrents se sentiraient obligés de faire de même pour montrer leur engagement envers la santé et la sécurité des clients.”

De Blasio a déclaré que le mandat, connu sous le nom de Key to NYC Pass, encouragerait une augmentation des vaccinations pour lutter contre la propagation de la variante Delta. Tous les clients et travailleurs concernés peuvent montrer leurs cartes de vaccination ou télécharger leur preuve de vaccination sur l’application Excelsior Pass.

Au cours des dernières semaines, le nombre d’entreprises nécessitant des vaccinations a progressivement augmenté. Il y a quelques semaines, le Radio City Music Hall a commencé à admettre des invités et des employés uniquement s’ils étaient vaccinés, et lundi, Equinox a déclaré qu’il exigerait que tous les membres, employés et visiteurs de ses clubs Equinox et SoulCycle Studios à New York soient vaccinés d’ici début septembre. . Disney a déclaré qu’il exigerait que tous les employés horaires salariés et non syndiqués aux États-Unis soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 d’ici la fin septembre. Les théâtres de Broadway et autres lieux culturels exigeront que les employés et le public soient vaccinés.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo (qui subit une pression croissante pour démissionner en raison des conclusions de l’enquête du procureur général de l’État, Leticia James, selon lesquelles il a harcelé sexuellement 11 femmes) a mandaté des vaccins pour les employés de la MTA et de l’Autorité portuaire de l’État, ainsi que pour les employés des hôpitaux publics. Cuomo encourage également à demander aux entreprises privées telles que les bars et les restaurants d’exiger une preuve de vaccination, mais il n’a pas précisé les détaillants.

« Maintenant que certains des plus grands employeurs appliquent des mandats souples qui nécessiteront soit des vaccins, soit des tests et des masquages ​​réguliers, davantage d’entreprises peuvent mettre en œuvre des protocoles similaires pour rester ouvertes en toute sécurité et garder et attirer des talents », a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de l’outplacement mondial. et la société de coaching exécutif Challenger, Gray & Christmas Inc.

La National Restaurant Association et la New York City Hospitality Alliance ont publié une déclaration exprimant leur soutien à une augmentation des vaccinations mais s’opposant au mandat de la ville. “Vérifier le statut vaccinal n’est pas comme identifier un client avant de lui servir un verre – le personnel reçoit une formation sur la façon de le faire”, a déclaré Larry Lynch, vice-président senior de la science et de l’industrie du groupe, dans le communiqué. “Maintenant, sans formation, nos membres du personnel sont censés vérifier le statut vaccinal de chaque client souhaitant manger à l’intérieur de l’établissement.”

La New York City Hospitality Alliance a également déclaré que la nouvelle mesure serait une “étape difficile et controversée”, mais a ajouté qu’elle pourrait aider à prévenir “de nouvelles restrictions d’occupation et des ordonnances de fermeture qui dévasteront à nouveau les petites entreprises et les travailleurs qui ne se sont pas encore remis de la pandémie. »

S&P a déclaré dans son rapport : « L’augmentation de la mobilité des consommateurs et de l’activité hors domicile s’est accompagnée d’un besoin de rafraîchir les garde-robes. Avec une résurgence, des activités telles que les sorties au restaurant et les voyages pourraient ralentir, ce qui pourrait à son tour inverser la trajectoire ascendante des vêtements (en particulier dans les segments non décontractés tels que les vêtements de travail) et des accessoires. Par exemple, Cole Haan a fait face à des baisses disproportionnées pendant la pandémie compte tenu de sa concentration dans les vêtements de travail et les accessoires. Nous avons rétrogradé la société d’un cran à B- en raison de la faible demande et du calendrier de reprise incertain.

«D’un autre côté, les dépenses en rénovation domiciliaire, en meubles et en biens durables comme les appareils électroménagers – des catégories dont nous nous attendions à ce qu’elles baissent par rapport aux sommets pandémiques – pourraient profiter d’une queue plus longue si les consommateurs retournent à la vie confinée. Nous nous attendons à ce que la transition pandémique vers les activités de plein air reste persistante compte tenu des tendances en matière de santé et de bien-être et de ses attributs de sécurité. Les entreprises de vêtements telles que Nike, VF et Under Armour pourraient bénéficier d’un avantage plus long, quelles que soient les variantes de menaces. Malgré le récent retour des consommateurs au restaurant, l’épicerie a étonnamment bien résisté. Nous attribuons cela en partie à la partie du temps passé à travailler à domicile, qui restera probablement à un niveau plus élevé qu’avant la pandémie. Si les craintes de la variante Delta repoussent les plans de retour au bureau, nous pensons que l’épicerie, les aliments emballés, les produits de base et les vêtements de sport et de sport sont encore plus susceptibles de rester à des niveaux élevés.