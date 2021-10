Les commandes d’équipe controversées du DTM sont-elles légales en F1 ? · Fans de course

La course controversée qui a décidé du destin du premier championnat allemand de voitures de tourisme la semaine dernière a suscité de vives critiques, notamment de la part du chef de la série, le vainqueur de plusieurs grands prix Gerhard Berger.

« Bien sûr, ce problème n’est pas nouveau dans le sport », a reconnu le patron du DTM Berger dans une interview au journal allemand Bild. « En Formule 1 en particulier, il existe de nombreux exemples inacceptables d’un point de vue sportif, tant du point de vue des fans que des autres équipes. »

Il a rappelé « la vague d’indignation à laquelle Ferrari a été confrontée de la part des fans lorsque Rubens Barrichello a abandonné la victoire pour Michael Schumacher » sur l’A1-Ring autrichien en 2002.

Ce n’était en aucun cas la première fois qu’un pilote de F1 remettait la victoire à son coéquipier, même en vue de la ligne. Berger lui-même a reçu un tel cadeau d’Ayrton Senna alors que ce dernier a remporté le championnat du monde 1991 à Suzuka il y a 30 ans cette semaine.

Ferrari a provoqué un tollé avec les commandes d’équipe en 2002Mais à la suite de la réception furieuse de l’épisode du Grand Prix d’Autriche 2002, le président de la FIA de l’époque, Max Mosley, a interdit de telles commandes d’équipe. Ils ont été à nouveau légalisés après 2010, date à laquelle Mosley avait été remplacé par Jean Todt, qui, en tant que directeur de l’équipe Ferrari, a dirigé l’échange de position entre Schumacher et Barrichello.

De tels ordres restent légaux, bien que litigieux, et pas toujours respectés, comme ce fut le cas chez Alfa Romeo le week-end dernier. Mais la collusion entre plusieurs équipes est une affaire différente et sans doute plus grave. D’où le mécontentement évident de Berger quand cela s’est produit au Norising la semaine dernière.

Trois pilotes sont arrivés à la course finale avec une chance de remporter le championnat. Deux emmêlés au premier virage : le leader des points (et pilote de Formule 2 soutenu par Red Bull) Liam Lawson écarté par Kelvin van der Linde. Lawson a boité sur, hors des points, mais toujours en course pour remporter le titre à condition que le troisième concurrent, Maximilian Goetz, ne remporte pas la course.

Après que les pilotes aient terminé leurs derniers arrêts aux stands, Goetz était troisième, à plus de 13 secondes du leader Lucas Auer, avec Philip Ellis entre eux. Les chances de Goetz de combler un tel écart avec seulement quelques minutes de course auraient été pratiquement nulles si les pilotes de l’équipe Winward devant lui n’avaient pas ralenti de manière significative.

Auer et Ellis ont augmenté leurs temps au tour de plusieurs secondes autour du court circuit de moins de 49 secondes. Après avoir permis à Goetz de se rapprocher de la paire, il l’a ensuite laissé passer pour remporter la victoire et le championnat.

Les pilotes Winward ont laissé la place à leurs rivaux HRT à NorisingBerger ont décrit cet « arrangement entre équipes » entre Winward et l’équipe HRT de Goetz – qui dirigent tous deux des Mercedes AMG GT3 Evos – comme « complètement différent » de la forme plus conventionnelle d’ordres d’équipe impliquant un seul équipe. « Je ne peux pas l’accepter ni sportivement ni personnellement sur notre plateforme », a-t-il fulminé.

Il reste six courses à disputer dans le combat de championnat de Formule 1 le plus proche entre les pilotes de deux équipes rivales depuis près d’une décennie. Leurs équipes pourraient-elles recourir à des ordres similaires, et serait-il légal pour elles de le faire ?

On peut dire que la possibilité existe. Mercedes a des liens avec trois équipes clientes tandis que Red Bull a une équipe sœur, AlphaTauri.

Après la dernière course, Yuki Tsunoda d’AlphaTauri a admis qu’il voulait que Max Verstappen remporte le titre pour l’équipe propulsée par Honda. Tsunoda a admis qu’il avait retenu le rival pour le titre de Verstappen, Lewis Hamilton, aussi longtemps qu’il le pouvait – à tel point qu’il a surmené ses pneus.

En revanche, Hamilton a ensuite dépassé deux voitures clientes Mercedes avec beaucoup moins de difficultés. La première était l’Aston Martin de Lance Stroll. « Il était beaucoup plus rapide et je ne voulais pas perdre mon temps à le défendre », a déclaré Stroll lorsque . lui a demandé s’il s’était arrangé pour laisser passer la Mercedes. « Il allait finir devant moi à la fin de la course de toute façon. »

Vient ensuite la McLaren de Lando Norris, qui a déclaré la veille avoir partagé les loyautés entre les deux prétendants. « Évidemment, je soutiens Lewis en tant que Britannique », a déclaré Norris, « mais je suis aussi de bons amis avec Max. »

Il faut aussi souligner qu’Hamilton a alors dépassé l’autre AlphaTauri de Pierre Gasly beaucoup plus facilement qu’il n’a dépassé Tsunoda.

Rapport: Tsunoda dit qu’il « veut que Max gagne » et a essayé de garder Hamilton plus longtempsSi une équipe de F1 était prête à tenter de manière plus évidente d’influencer le résultat d’une course pour un rival du championnat, comme cela s’est produit en DTM, serait-ce une violation des règles ? Le cas de McLaren et Williams au Grand Prix d’Europe 1997 est bien connu. La FIA a enquêté mais a innocenté les deux équipes soupçonnées de s’être entendues pour aider McLaren à remporter la course tandis que leurs pilotes évitaient Jacques Villeneuve de Williams alors qu’il remportait le championnat.

L’annexe M du Code Sportif International régit la « manipulation de compétitions » qu’elle qualifie de « arrangement, acte ou omission intentionnelle visant à altérer indûment le résultat ou le déroulement d’une compétition afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de ladite compétition. , visant à obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.

Cependant, il reste à voir si ces zones rarement utilisées du règlement seraient ou pourraient être utilisées pour empêcher la collusion en F1. Avant le Grand Prix de Turquie, . a demandé au directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi si de telles tactiques étaient autorisées.

« Il faudrait que je l’examine au cas par cas au fur et à mesure qu’il se présente », a-t-il déclaré. « Je ne voudrais pas anticiper différentes choses sur ce qui peut ou ne peut pas arriver sur le terrain. »

Flashback: Grand Prix d’Europe 1997 – Villeneuve remporte le titre alors que l’attaque de Schumacher le fait expulserBien que Masi n’estime pas que l’affaire de 1997 constitue nécessairement un précédent, la réglementation permet d’examiner de tels incidents.

« Si vous avez vu la taille de l’ISC et les différentes réglementations », a-t-il ajouté, « il existe diverses réglementations qui pourraient être utilisées si quelque chose de fâcheux se produisait et [we] pourrait traiter cela de la manière appropriée par le biais des forums appropriés, si cela est nécessaire.

Comme l’a montré l’exemple du DTM, toute équipe recourant à de telles tactiques est susceptible d’alimenter la controverse. Mais cela seul ne suffira pas à les décourager si un championnat est en jeu.

