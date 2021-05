Les commandes M1 iPad Pro sont maintenant expédiées, pour une livraison à partir du 21 mai

Les utilisateurs de Twitter signalent que le statut de leurs commandes d’iPad Pro M1 a été mis à jour de «Préparation à l’expédition» à «Expédié».

Apple est resté vague sur les dates de lancement et de livraison réelles, en disant simplement la deuxième quinzaine de mai, mais nous avons découvert le mois dernier la date du 21 mai dans le HTML pour une annonce de site Web …

Les captures d’écran que nous avons vues sur Twitter conservent cependant le flou, spécifiant une livraison entre le 21 et le 28 mai. Cependant, il semble probable que les premiers appareils seront livrés à la fin de la semaine prochaine.

Lors de l’annonce des modèles iPad Pro de cette année, Apple a mis en avant la puce M1, la 5G en option et l’écran miniLED «Liquid Retina XDR».

Les modèles cellulaires avec 5G offrent une connectivité sans fil encore plus rapide lors de vos déplacements, et pour fournir aux utilisateurs un débit de niveau professionnel pour les accessoires haute vitesse, l’iPad Pro inclut désormais la prise en charge de Thunderbolt.

L’iPad Pro 12,9 pouces est doté d’un nouvel écran Liquid Retina XDR qui apporte une plage dynamique extrême à l’iPad Pro, offrant une expérience visuelle époustouflante avec des détails plus réalistes aux flux de travail HDR les plus exigeants.

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPad Pro le plus puissant et le plus avancé jamais conçu, repoussant les limites de ce qui est possible sur iPad. L’ajout de la puce M1 conçue par Apple offre un bond considérable en termes de performances, faisant de l’iPad Pro l’appareil le plus rapide du genre.

Apple a également attiré l’attention sur la nouvelle fonctionnalité Center Stage, qui utilise le recadrage numérique de la caméra frontale ultra-large pour fournir un suivi artificiel des utilisateurs pendant les appels vidéo.

Apple a déclaré que le processeur à 8 cœurs est le plus rapide au monde «en silicium basse consommation», et cela semble être soutenu par des tests de référence.

Les premiers résultats de Geekbench 5 montrent que l’iPad Pro de cinquième génération avec le processeur M1 atteint des scores monocœur d’environ 1700 et multicœurs d’environ 7200. À titre de comparaison, l’iPad Pro 2020, alimenté par un processeur A12Z, atteint respectivement des scores de 1100 et 4656 en analyse comparative monocœur et multicœur. […]

Les performances de l’iPad Pro M1 sont comparables à celles des Mac équipés de M1, et nettement meilleures que celles de l’iPad Pro A12Z qu’il remplace. Il surpasse même le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme et n’est surpassé que par certaines configurations de l’iMac et du Mac Pro.