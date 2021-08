Les commandes tactiles directes de Google Stadia sur l’humanité sont (presque) magiques

Nick Fernandez / Autorité Android

Je pense que nous pouvons tous convenir que les commandes de l’écran tactile sont un peu nulles. Ne vous méprenez pas, vous pouvez absolument vous débrouiller avec des joysticks virtuels et des boutons à l’écran dans la plupart des jeux, mais en général, il est préférable d’utiliser un contrôleur.

Exemple : l’humanité. Lorsque le jeu 4X parvenu est entré en version bêta sur Stadia en octobre dernier, j’étais ravi. Google Stadia est de loin le service de jeu en nuage le plus performant, mais le catalogue limité fait toujours pencher la balance en faveur du combo imbattable Xbox Cloud Gaming/Xbox Game Pass Ultimate. Avoir le dernier Civ-like disponible n’importe où et partout ressemblait exactement à ce dont j’aurais besoin pour raviver ma dépendance paralysante aux jeux de stratégie.

Les jeux 4X ont traditionnellement été fermement investis dans l’arbre technologique de la souris et du clavier, mais j’ai trouvé l’idée de jouer avec les commandes de l’écran tactile intrigante. Sans aucune mécanique de contraction ou entrée de réponse rapide requise, il devrait bien jouer, n’est-ce pas ?

Et bien non. Le joystick à l’écran contrôlait essentiellement un curseur de souris, et le reste des boutons n’étaient fondamentalement que des remplacements pour les clics gauche et droit sur une souris. La manette physique Stadia se comportait de la même manière. Après avoir lutté pendant quelques heures pour me convaincre qu’il fallait juste que je m’y habitue, j’ai fini par abandonner et jouer sur PC.

Des mois plus tard, le développeur de Humankind Amplitude Studios et Stadia ont annoncé que le jeu serait le premier à proposer un nouveau schéma de contrôle « toucher direct », qui transforme essentiellement un appui n’importe où sur l’écran en un clic gauche. D’autres actions peuvent être réalisées avec d’autres types de saisie tactile, comme faire glisser, maintenir ou appuyer avec deux ou trois doigts.

Humankind est le premier jeu à prendre en charge le toucher direct, qui change la donne pour les jeux de stratégie.

Amplitude a eu la gentillesse de fournir une copie de révision de Humankind et je dois dire que la technologie fonctionne à merveille. Il n’y a pas de décalage d’entrée perceptible, et c’est comme jouer à n’importe quel jeu installé sur votre appareil. Cela ressemble à un énorme pas en avant vers un schéma de saisie parfaitement adapté à la stratégie anti-contrôleur et aux jeux pointer-cliquer.

Cependant, il y a quelques mises en garde importantes. L’interface utilisateur dans Humankind est hilarante et illisible dans certains cas. Les icônes et les options de menu sont de minuscules petites cases de la taille d’un grain de riz. Peut-être que vous auriez plus de chance sur un Galaxy Z Fold 3 ou une tablette, mais jouer sur mon (grand) OnePlus 8 Pro a mis à rude épreuve mes faibles yeux de joueur. Il y a un bouton pour agrandir l’écran, mais même cela ne le coupe pas tout à fait.

Je ne suis pas non plus amoureux du choix d’utiliser des touches à deux et trois doigts pour les commandes, car elles ne correspondent pas vraiment à la façon dont les gens tiennent un téléphone en mode paysage. Je n’ai pas encore réussi à utiliser mes pouces pour taper à deux doigts, et l’utilisation de mon nez pour les entrées à trois doigts était tout aussi inefficace (et maculait vraiment mon écran).

Certes, le jeu vient de sortir il y a quelques jours, et une simple mise à jour d’Amplitude résoudrait complètement la plupart de ces problèmes. Une mise à l’échelle plus généreuse de l’interface utilisateur rendrait le jeu beaucoup plus agréable sur les appareils mobiles (sans parler des téléviseurs via Chromecast, qui utilisent toujours un curseur contrôlé par joystick).

Mais Amplitude dérangera-t-il ?

L’approche de Google “si vous le construisez, ils viendront” pour le développement de Stadia a largement échoué en raison de la baisse d’intérêt des développeurs de jeux. Des fonctionnalités intéressantes telles que State Share (que Humankind prend entièrement en charge), le gameplay 4K et Stream Connect (vous permettant de voir le point de vue de votre coéquipier en temps réel) ont été implémentées par les développeurs dans leurs jeux. Mais avec une si petite audience sur Stadia, ce n’est généralement pas une priorité.

Il convient de noter que Microsoft a développé une technologie similaire au toucher direct, mais ne l’a pas encore complètement déployée. Pour autant que je sache, cela se limite au menu de Minecraft Dungeons, le gameplay réel revenant à un joystick et à des boutons virtuels.

Microsoft a une incitation beaucoup plus grande à pousser la technologie avec des tonnes de jeux propriétaires et une stratégie centrée sur le Game Pass pour l’avenir. Cela dit, les performances de Xbox Cloud Gaming sont toujours à la traîne, malgré le passage à des serveurs lames améliorés dans certaines régions du monde plus tôt cette année.

Peu importe qui le fait, j’espère vraiment que le contact direct se fera sentir. Il y a tellement de jeux riches en menus et légers qui en bénéficieraient, et c’est une excellente alternative aux mesures provisoires comme le Razer Kishi.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je pense que je vais prendre juste One More Turn™ dans Humankind avant de l’appeler un jour…