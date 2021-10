Les commanditaires corporatifs de l’ALEC figurent sur la liste des contrevenants au pays

Quatorze des plus grands bailleurs de fonds du groupe pay-to-play figurent parmi les 100 pires contrevenants fédéraux depuis 2000

L’American Legislative Exchange Council (ALEC) s’est forgé la réputation d’être un groupe d’influence d’entreprise de premier plan ces dernières années, les lobbyistes et les législateurs d’entreprise votant d’égal à égal en secret sur des dizaines de projets de loi d’entreprise visant à tout déréglementer, des secteurs de l’électricité et des télécommunications aux prix des médicaments et soins de santé.

Eh bien, ce n’est pas étonnant. Une nouvelle recherche du Center for Media and Democracy (CMD) montre que les plus grands bailleurs de fonds du groupe de pression payant sont également parmi les plus grands contrevenants aux lois sur la santé, la sécurité, les consommateurs, les travailleurs et la protection de l’environnement que l’ALEC cherche à démanteler .

Seulement 38 des sociétés membres à but lucratif de l’ALEC ont payé un total de 16 milliards de dollars en amendes et pénalités fédérales depuis 2000.

Le calcul a été effectué à l’aide de Violation Tracker, une base de données de toutes les violations de la réglementation fédérale compilée par Good Jobs First.

L’analyse de CMD se concentre sur les grandes entreprises ALEC qui ont payé au moins 10 millions de dollars en amendes et pénalités fédérales entre 2000 et 2017. En moyenne, ces entreprises devaient chacune un total de 421 millions de dollars au cours de ces années pour avoir enfreint les lois gérées par l’Environmental Protection Agency, Department de la Justice, de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, de l’Administration de la santé et de la sécurité au travail et d’autres organismes d’application.

Les principaux contrevenants de l’ALEC ont accumulé en moyenne près du triple des amendes et des pénalités que les entreprises américaines similaires. Par comparaison, les sociétés non financières opérant aux États-Unis dans la base de données Violation Tracker avec plus de 10 millions de dollars d’amendes/violations ont payé un total moyen de 146 millions de dollars au cours de la même période.

Quatorze des chefs d’entreprise de l’ALEC figurent dans le top 100 de tous les contrevenants non financiers aux États-Unis. Au total, il y a quelque 200 000 entreprises dans la base de données.

Les pires contrevenants à l’ALEC par industrie étaient les sociétés pharmaceutiques, énergétiques, de services publics, de chemin de fer et de télécommunications/câbles. Ces entreprises sont également fortement représentées parmi les dirigeants et principaux bailleurs de fonds de l’ALEC.

Liste des dix principaux contrevenants de l’ALEC

Les dix principaux contrevenants de l’ALEC représentent plus de 80 % (13 milliards de dollars) des amendes et pénalités fédérales pour tous les principaux contrevenants de l’ALEC.

Exxon fournit un excellent exemple de la raison pour laquelle les contrevenants récidivistes s’allient à des groupes comme l’ALEC afin d’affaiblir les réglementations et d’influencer les politiques publiques.

Exxon a injecté plus de 1,7 million de dollars dans l’ALEC sur une période de 17 ans dans le cadre d’un plan écrit de l’industrie visant à utiliser l’ALEC pour semer l’incertitude sur la science du climat et saper les traités internationaux sur le climat, comme CMD l’a détaillé dans une plainte déposée auprès de l’IRS l’automne dernier. Il a utilisé l’ALEC pour promouvoir les objectifs législatifs d’Exxon concernant les politiques de plafonnement et d’échange, la fracturation hydraulique, le pipeline Keystone et l’opposition au Clean Power Plan de l’administration Obama, comme l’a noté CMD dans sa lettre au Sénat concernant la nomination de Rex Tillerson.

Parmi les dix premiers, Pfizer et Koch ont actuellement des représentants de haut niveau qui siègent actuellement au conseil d’administration de l’ALEC (maintenant appelé le Conseil consultatif des entreprises privées); Takeda Pharmaceuticals préside son groupe de travail sur la santé et les services sociaux ; et Exxon-Mobil a siégé au conseil d’administration d’ALEC de 2007 à 2016.

Pratiquement tous les 38 grands contrevenants ont actuellement ou ont eu des sièges dans les groupes de travail de l’ALEC, ce qui leur permet de voter pour leurs projets de loi sur mesure aux côtés des législateurs qui les ramènent chez eux dans leurs maisons d’État, ainsi que d’opposer leur veto à tout projet de loi « modèle » ou amendements qu’ils n’aiment pas, sans la présence de la presse ou du public.

Arn Pearson a contribué à cette histoire.