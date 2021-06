in

Bien que Bridgerton ne soit, bien sûr, qu’un spectacle, je ne peux m’empêcher de penser que cette représentation directe et délibérée du Duc par Regé-Jean Page est un pas en avant solide dans le changement générationnel visant à adoucir la personnalité masculine. Je vois de plus en plus de traits humanisants de représentations d’hommes auparavant rabougris émotionnellement, ce qui est vraiment génial, même si ces traits sont comparés à un Happy Meal de temps en temps.